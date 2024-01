Apple začal uživatelům zasílat platby za takzvanou Batterygate

Apple v roce 2020 souhlasil s tím, že zaplatí až 500 milionů dolarů, aby urovnal hromadnou žalobu uživatelů, kteří společnost obvinili z tajného omezování výkonu některých modelů iPhone. Apple tento týden začal jednotlivce, kteří mu předložili nárok na vyplacení oškodného vyplácet. Uživatelé mají nárok na odškodné ve výši 92,17 dolarů. Žaloba podaná v prosinci 2017 přišla poté, co se ukázalo, že Apple omezil výkon některých modelů iPhone poté, co jejich baterie nedokázala držet dostatečnou kapacitu energie, aby nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Apple se omluvil za to, že uživatele s iOS 10.2.1 a dotčenými telefony předem neinformoval o tom, že dojde k omezení výkonu zařízení. Nárok na odškodné se týká všech obyvatel USA, kteří vlastnili iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus nebo iPhone SE s operačním systémem iOS 10.2.1 nebo novějším, případně také iPhone 7 nebo iPhone 7 Plus s iOS 11.2 nebo novějším v odbodí do 21. 12. 2017 a podali žádost o odškodné do řijna 2020.