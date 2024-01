Víme, odkdy si budete moci do iPhone nahrát svou občanku!

Od startu občanek v mobilu nás dělí už jen poslední dny. Digitální a informační agentura (DIA) totiž před malou chvílí na svém twitterovém účtu infomrovala o tom, že příslušné zákony umožňující spuštění eDokladů právě vyšly ve sbírce zákonů, což je pro jejich spuštění klíčové. Ode dnešního dne za 15 dní tedy bude moci celá novinka odstartovat a my tak budeme moci alespoň na některých místech nechat konečně občanky doma. Občanky do mobilů by měly jít stáhnout konkrétně od 20. ledna a to skrze aplikaci eDoklady, která bude od toho dne dostupná v App Store a Google Play. Elektronická občanku bude samozřejmě alternativní možností prokázání se na úřadech. Pokud jí tedy nebudete chtít využívat, i nadále bude možné používat občanku fyzickou ve formě plastové kartičky.

eDoklady právě vyšly v e-sbírce zákonů a to znamená jediné, za 15 dní si budete moct stáhnout a začít používat aplikaci, která je elektronickou alternativou ke klasické občance. 🪪 Z počátku ji využijete na ústředních správních úřadech, například @PolicieCZ ji začne přijímat od… pic.twitter.com/TuBwhAh4SG — Digitální a informační agentura – DIA (@agentura_dia) January 5, 2024

Pro úplnost se sluší připomenout, že občanky v mobilu nebudou alespoň zprvu plnohodnotnou alternativou fyzických kartiček. Povinnost eDoklady přijímat bude úřadům nabíhat postupně a to konkrétně takto: