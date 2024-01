Nenaleťte: Internetem se šíří falešné zprávy o odlepujících se zádech iPhonů 15 Pro

Apple má ve světě jak spousty fanoušků, tak i odpůrců, kteří se jej čas od času snaží pošpinit na nejrůznějších místech leckdy vymyšlenými příběhy. Jeden takový se dle všeho nyní šíří i skrze některá média – a to i skrze malá česká- a to kvůli příspěvku, který se před pár dny objevil na sociální síti Reddit. A protože jsme největší Apple magazín v ČR/SR, cítíme určitou zodpovědnost vás před těmito zprávami varovat. I my sice víme, že Apple produkty rozhodně neomylné a bezchybné nejsou, na druhou stranu je však jejich špinění pro nic za nic nemístné.

Příspěvek na Redditu se točí konkrétně kolem toho, že neznámému a doposud i de facto neaktivnímu přispěvateli začalo „vystupovat“ zřejmě lepidlo držící skleněná záda iPhonu 15 Pro k jeho vnitřní konstrukci. Toto lepidlo mu pak má vystupovat mezi titanovým rámečkem a hranou skleněných zad a to zničehonic. Na úplný závěr svého příspěvku pak „nečekaně“ nezapomněl dopsat doslova: „Připadá mi, jako by celá zadní strana byla samolepka, která se za chvíli odlepí.“ Spolu s textem přidal přispěvatel na Reddit i několik fotografií, které mají jeho slova potvrzovat. Poměrně nepřekvapivě vzbudila tato „kauza“ vcelku solidní pozornost a to, jak už asi tušíte, zejména ze strany kritiků Applu, kteří se do něj v komentářích poměrně tvrdě obouvají. Doslova nižší jednotky komentátorů pak píší, že se s něčím podobným setkali také, avšak ve většině případů poté, co byla například jejich skleněná záda měněna. Jinými slovy, takřka 100% se jedná o problém způsobený špatnou opravou a nikoliv výrobou.

Je důležité myslet na to, že každý produkt Applu prochází velmi důkladnou kontrolou kvality, která má odhalit vše, co by mohlo být následně uživateli shledáno za chybu. Výrobní procesy Applu jsou navíc samozřejmě vytvořeny tak, aby byly potenciální chyby eliminovány na naprosté minimum, jelikož Apple stojí samozřejmě peníze navíc. I kvůli tomu jsou proto chyby v produktech, pokud se objeví, většinou spojeny s něčím, co nelze tak úplně jednoduše zkontrolovat – tedy například se zobrazovacími schopnostmi displejů (různé duchy a ruchy), bateriemi (vzpomeňme na občasná nafouknutí baterií iPhonů 8) a tak podobně. Je tedy opravdu krajně nepravděpodobné, že by zrovna něco takového Applu uniklo. Vždyť i lepidla, které používá na přichycení skleněných zad ke konstrukci iPhonu, používá logicky u každého modelu naprosto stejné množství právě kvůli tomu, aby se vyvaroval přesně takovýmto problémům. Lepení pak taktéž probíhá u každých zad na chlup stejně.

Od věci taktéž není připomenout si, že pokud se problémy s iPhony související s jejich výrobou objevují, pak jsou jimi poznamenány iPhony vyráběné v prvních dnech či týdnech hromadné výroby. Háček je však v tom, že tyto iPhony logicky míří na pulty obchodů hned v první dny jejich prodejů, jsou z nich bleskovou rychlostí vykoupeny a tedy se logicky začnou problémy objevovat hned v září, říjnu, maximálně pak listopadu. Ostatně, vzpomeňte sami, kdy právě články upozorňující na nejrůznější chyby v nových produktech vychází. Ano, jsou to skutečně dny kolem startu jejich prodejů. Všechny tyto problémy Apple eviduje, upravuje podle nich výrobní proces a díky tomu je tak svým způsobem po pár týdnech prodejů již víceméně dokonalý a vy se tak nemusíte bát, že by vám došel vadný produkt.

Podtrženo, sečteno – nemá smysl si nalhávat, že Apple nedělá chyby, ale je vždy potřeba brát v potaz jednak to, jak jsou prezentovány, jednak to, kde a kým jsou prezentovány a jednak také to, jakého charakteru jsou. Právě z tohoto důvodu se tak nebojíme říci, že příspěvek na Redditu ohledně lepidla vystupujícího z boku iPhonu je jen dalším z mnoha snah pošpinit Apple, upoutat na sebe pozornost a napálit média, což se v pár případech bohužel povedlo (což je dva týdny před představením nové generace vlajkových Samsungů pro androidí svět voda na mlýn). Ale vězte, že dobré tři měsíce poté, co se iPhony 15 Pro začaly prodávat, je objevení podobného problému opravdu prakticky nereálné.