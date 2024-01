Hublot představil smartwatch E GEN3 UEFA s cenou 150 000Kč

Hublot představil limitovanou edici smartwatch E GEN3 UEFA, jenž vznikla pouze v počtu 200 kusů a představuje spojení třetí generace smartwatch od Hublotu s jejich kultovní keramikou a modrou barvou, kterou používá UEFA Champions League. Barvou to však samozřejmě nekončí a Hublot si připravil něco speciálního pro milovníky fotbalu. Na vylepšené velké obrazovce s vysokým rozlišením vám hodinky automaticky 15 minut před začátkem zápasu Ligy mistrů přepnou do speciálního režimu zápasu a začnou odpočítávat do zahajovacího výkopu.

V průběhu zápasu máte možnost sledovat poločasy, prodloužení, góly včetně animace Adidas matchball a uvedením hráče. Máte také přehled o žlutých a červených kartách, aktuálním skóre, pokusech o zakončení a nechybí ani možnost sledovat střídání nebo aktuální sestavu týmů. Samozřejmostí je pak možnost vracet se v čase a sledovat děj zápasu zpětně. Pochopitelně nechybí ani ostatní funkce smartwatch, které jsou založeny na Google Wear OS. Cenovka je stanovena na 6200€, což je lehce přes 150 000Kč. V případě zájmu si hodinky můžete objednat přímo z oficiálního webu hublot.com