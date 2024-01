Chcete unikátní křeslo z krabic od iMaců? Můžete si jej vydražit a přispět na doboru věc

Toto křeslo vzniklo z odpadu, z prázdných krabic od iMaců, kterých se chopil výtvarník Jan Macúch a vytvořil jedinečné křeslo, které nese originální motto Steva Jobse. Kreativita nespočívá ve vymýšlení nového, ale v hledání nových využití starého. Koukněte se kolem sebe doma, ve firmě, v týmu a zkuste se zamyslet, čemu a jak dát nový život. Tak, jak to udělal výtvarník Jan Macúch s krabicemi od iMaců v rámci kampaně #nevyhazujopravuj pro Reuse federaci CZ. Právě toto křeslo s jedinečným poselstvím Steva Jobse Jan věnoval do dobročinné aukce právě na podporu aktivit Reuse federace CZ. Aukce nyní běží na platformě Dobrobot.cz a je k dispozici do 17. ledna.

Podívejte se jak vznikalo unikátní křeslo z iMaců