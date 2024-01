Apple opravil jednu z nejotravnějších chyb Apple Music

V prosinci jsme vás na našem magazínu informovali o nepříjemné chybě, na kterou si zejména na sociálních sítích stěžovalo relativně velké množství předplatitelů Apple Music. Řeč je konkrétně o možnostech funkce „Přidat skladby do seznamu skladeb“, která z neznámého důvodu na iPhonech, iPadech a Macích „nerespektovala“ nastavení zvolené uživatelem. Konkrétně šlo o to, že poté, co uživatel tuto možnost vypnul v nastavení, Apple Music si samo tuto možnost opět zapnulo, což následně vedlo k nechtěnému přidávání skladeb do hudební knihovny. Jak se však zdá, nyní je již problém vyřešen.

Podle reakcí na sociálních sítích se zdá, že se Applu podařilo chybu vyřešit opravou přímo na svých serverech, díky čemuž tak nebylo nutné uvolňovat opravnou aktualizaci, kterou by si museli uživatelé nainstalovat. Bohužel, Apple se k celé záležitosti nevyjádřil (jak z hlediska potvrzení chyby, tak i její následné opravy), takže není zcela jasné, kdy k nápravě přešlapu došlo. Pozitivní je nicméně to, že je vše vyřešeno a Apple Music funguje ve všech směrech přesně tak, jak má.