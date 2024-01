Jedna z hlavních novinek iOS 18 potvrzena dalším zdrojem!

Může se to zdát skoro až k nevíře, ale od představení iOS 18 nás dělí už „jen“ zhruba půl roku. Apple jej totiž světu jako již tradičně představí na červnové vývojářské konferenci WWDC, čímž de facto uzavře životní cyklus nynějšího iOS 17, který vyšel pro veřejnost takřka před čtvrt rokem. A jak se zdá, „osmnáctka“ bude minimálně stejně tak našlapaná novinkami jako její předchůdce.

V předešlých týdnech jsme v souvislosti s iOS 18 hned několikrát slyšeli, že u něj chce Apple klást důraz na pokročilou umělou inteligenci, kterou by rád začlenil do celé řady odvětví systémů v čele se Siri. Tyto informace nyní potvrdil i velmi spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou yeux1122, který dle svých slov hovořil s vývojáři, kteří právě na iOS 18 pracují. Ti mu měli prozradil, že implementace generativní umělé inteligence do Siri pokračuje poměrně rychlým tempem, díky čemuž by mělo být pro iOS 18 vše bez problému připraveno. Takto upgradovaná Siri by měla být schopná vést daleko přirozenější konverzace a zároveň být schopné na základě chování uživatele poskytovat mnohem personalizovanější odpovědi, rady a tak podobně. Zkrátka a dobře, ze Siri se stane ještě mnohem osobnější osobní asistentka než je tomu nyní.

Velmi zajímavé je i to, že výrazně chytřejší Siri by měla být multiplatformní a to nikoliv jen ve smyslu toho, že bude ve vylepšená verzi dostupná na všech zařízeních kompatibilních s nejnovějším OS Applu. Kalifornský gigant má totiž údajně počítat s tím, že se Siri bude napříč zařízeními „učit“ a tím se tedy neustále zdokonalovat. Jinými slovy, co jí řeknete na Macu, bude následně schopná využít na iPhonu či Apple Watch a tak podobně. Celkově by tedy měla být nově Siri extrémně komplexní záležitostí, kterou chce navíc Apple neustále zdokonalovat. Připravovat se má totiž třeba i možnost propojení Siri s nejrůznějšími externími službami přes API, aby je asistentka dokázala „využívat“ a „chápat“. Snad se tedy kromě zlepšení využitelnosti dočkáme v dohledné době i přidání podpory češtiny a dalších jazyků, aby se Siri stala rázem využitelnější pro vícero jablíčkářů.