Apple Watch X design: Budou takto vypadat nejočekávanější smartwatch letoška?

Letos na podzim má Apple představit speciální edici svých Apple Watch. Ta je zatím mezi fanoušky označována jako Apple Watch X, jelikož má být de facto stejnou oslavou výročí představení první generace daného produktu, jako tomu bylo v roce 2017 u iPhonu X. A jelikož ten definoval nový design iPhonů pro několik nadcházejících let, kterého se Apple z velké části drží až doposud, očekávají se i od Apple Watch X velké designové věci. Změnu vzhledu ostatně potvrzuje i čím dál tím více zdrojů s tím, že by měla být tak markantní, že kvůli ní již nebudou s hodinkami kompatibilní staré verze řemínků. Jak přesně budou Apple Watch X vypadat sice zatím nevíme, internetem však koluje řada konceptů, které mohou klidně jejich design s předstihem odhalovat. Promítá se v nich totiž přesně to, čeho se Apple nyní drží – tedy ostrých hran s minimálním zaoblením rohů v kombinaci s rovným displejem. Na koncepty se můžete mrknout níže.