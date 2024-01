Na iPhony dorazil Microsoft Copilot! Popovídejte se s chatbotem přímo ve svém telefonu

Pokud jste fanoušky nejrůznějších chatbotů, Microsoft si pro vás nyní připravil příjemný novoroční dárek. Do App Store na iPhone totiž přidal novou aplikaci Copilot, kterou sám popisuje jako umělou inteligenci jakožto vašeho každodenního pomocníka. Tomu můžete pokládat nejrůznější otázky, na které by se vám měla dostat uspokojivá odpověď získaná zejména na základě informací dostupných na internetu, potažmo z databází Microsoftu. Na to, jak prostředí Copilota vypadá, se můžete podívat v pár screenshotech níže. V krátkosti jsme si jej totiž na iPhonu vyzkoušeli i my.

Obecně se dá říci, že Copilot dokáže na vaše dotazy odpovídat velmi uspokojivě až do chvíle, dokud nejsou „komplikovanější“ z hlediska nutnosti dohledání odpovědi. Přestože je tato AI napojená na internet (běží mimochodem i přímo v Bingu, který si můžete na iPhony stáhnout coby alternativu k Safari), s informacemi na něm není schopná pracovat zcela 100%. Krásným příkladem byl náš test znalosti magazínu Letem světem Applem. O tom měla sice AI povědomí a dokázala kvalitně popsat, o čem magazín je, nicméně na dotaz ohledně redaktorů nebyla schopná odpovědět a to i přesto, že na našem webu samozřejmě naleznete sekci Kontakty, ve které jsou uvedena jak jména redaktorů, tak i šéfredaktora. Stále je tedy rozhodně na čem pracovat, nicméně už nyní stojí Copilot za vyzkoušení. Jen mějte na paměti, že bez internetu si „neškrtne“.

Microsoft Copilot na iPhone stáhnete zde