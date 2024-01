5 kontroverzních obalů z dílny Applu

iPod socks

Pletené pouzdro pro iPod sice mohlo na první pohled vypadat dobře, ovšem cena rozhodně příjemná nebyla. Apple si v roce 2006 účtoval za tento obal 99$, přitom o rok později uvedl na trh první iPhone, který stál 599$. Lidé si tak stěžovali na cenu, která byla na svou dobu opravdu vysoká a proto se tento obal příliš neprodával. S přihlédnutím k inflaci by dnes stál více než 150 dolarů.

Apple Pencil Case

V roce 2017 představil Apple nejen první Apple Pencil, ale rovnou také její obal. Kožený obal byl vyroben z odolné kůže a chránil Apple Pencil v momentě, kdy ji nepoužíváte. To by samo o sobě bylo celkem fajn, kdyby ovšem obal nestál 1/3 ceny celé Apple Pencil, u které navíc většinu lidí trápí mnohem víc spíš to, že ji ztratí, než že na ni najdou nějaký ten škrábanec.

iPod Lether Case

Zdála se vám cena za obal na Apple pencil vysoká? Pokud ne, tak nebojte, přitvrdíme. V roce 2006 představil Apple takzvané iPod Lether Case, tedy pouzdro pro iPod z kůže. Tento obal byl nejzajímavější především svoji cenou. Ta byla stanovena na 99$, což je vzhledem k inflaci dnes přes 150$. Jen pro zajímavost, o rok později začal Apple prodávat svůj první iPhone, který stál 499$ ve verzi se 4GB pamětí. Mohli jste si tak buď koupit jeden iPhone. V té době nejrevolučnější a nejžádanější mobil na světě a nebo 5 obalů na iPod. Ano pouzdro je sice ručně vyráběné z jemné italské kůže, ovšem ani to neomlouvá cenu, za kterou jej Apple nabízel.

AirPods Max Smart Case

Tentokrát necháme cenu stranou, protože tento obal si ani nemůžete koupit. Apple jej dodává jako součást balení AirPods Max a není možné si jej samostatně koupit, tedy alespoň oficiálně ne. Obal je nejzajímavější tím, že sluchátka, která jsou nejdražším audio produktem, který Apple nabízí, příliš nechrání. Kromě toho, že obal nezakrývá zhruba 50 % AirPods Max, působí poměrně levně a jeho zpracování a použitý materiál zkrátka příliš neladí se sluchátky za 15 tisíc korun. Je navíc jediným způsobem, jak AirPods vypnout, protože bez něj, ale sluchátka nevypnou, k jejich vypnutí je musíte zasunout do tohoto obalu.

iPad Case

Je mi jasné, že většina našich čtenářů si již na první iPad nevzpomenou, ovšem já jsem jej měl a měl jsem k němu také něco, co Apple nazýval jako iPad Case. Jednalo se v podstatě o předchůdce Smart Coveru. Jeho problém byl hned v pár věcech. Jednak měl ostré hrany, které i když byly z textilu, po chvíli vás při nošení řezaly do ruky. Mezi obal a iPad se dostávala špína, která pak dřela displej iPadu v jeho okrajích, kde obal přečníval přes displej. Jako bonus Apple použil materiál, na který se stačilo škaredě podívat a zašpinil se. Naštěstí Apple rychle pochopil, že tudy cesta nevede a obal nahradil mnohem použitelnějším Smart Casem. Mimochodem naši recenzi na tento obal z roku 2010 naleznete přímo zde.