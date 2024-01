Jaký bude softwarový jablečný rok dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 48. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2024 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska software.

Roman

To hlavní, co v příštím roce uvidíme, bude dle mého názoru souviset s operačním systémem VisionOS. Apple se bude snažit přidat co nejvíce funkcí do iOS a macOS, které budou přímo souviset s funkcemi Vision Pro. Taktéž se dočkáme implementace umělé inteligence a s ní souvisejícího zásadního updatu Siri. Ta se stane plnohodnotnou asistentkou, jenž by měla začít skutečně přemýšlet a být užitečná. Pokud například řeknete Siri, že chcete na 16:00 schůzku s někým důležitým a tato schůzka má prioritu před ostatními, Siri automaticky přesune ostatní schůzky a dotyčným nabídne jiný čas, kdy se s vámi mohou setkat. Podobných vychytávek nabídne spoutu, ovšem otázkou je, zda se dočkáme i dalších jazyků nebo vše zůstane pouze v omezeném počtu jako doposud. Mimo výše uvedneé nečekám, že by se iOS, watchOS nebo macOS nějak výrazně posunulo. Pokud bych měl na něco vsadit, pak to bude spíše tvOS, kde je šance, že se dočkáme výraznější změny systému.

Fotogalerie fake vision pro 4 Telegram VisionOS 6 Telegram VisionOS 5 Telegram VisionOS 4 Telegram VisionOS 3 Telegram VisionOS 1 VisionPro visionOS prostredi 1 VisionPro visionOS prostredi 2 VisionPro visionOS prostredi 3 VisionPro visionOS prostredi 4 VisionPro visionOS prostredi 5 VisionPro visionOS prostredi 7 VisionPro visionOS prostredi 8 VisionPro visionOS prostredi 9 VisionPro visionOS prostredi 10 VisionPro visionOS prostredi 11 VisionPro visionOS prostredi 12 VisionPro visionOS prostredi 13 VisionPro visionOS prostredi 14 VisionPro visionOS prostredi 15 VisionPro visionOS prostredi 16 VisionPro visionOS prostredi 17 VisionPro visionOS prostredi 18 Vstoupit do galerie

Jirka

Nemyslím si, že nás letos na poli operačních systémů od Applu čeká nějaká větší revoluce. Nebo spíš takto. V kuloárech se šušká o tom, že Apple pro nové verze svých OS chystá zásadní upgrade Siri a umělé inteligence, avšak vzhledem k tomu, že spousta úkonů Siri je omezená jen na USA a celkově Apple v předešlých letech ukázal, že se nebojí funkce svých systémů geograficky omezovat, nedivil bych se, kdybychom si z těchto zásadních funkcí v našich luzích a hájích užili jen hrstku. Proto raději ani nemám příliš velká očekávání, ať pak nejsem zklamaný, jako jsem byl třeba před lety, když jsem se u Apple Watch těšil na virtuální klávesnici, ale nakonec jsem zjistil, že je taktéž jen US only.

Daleko zajímavější než to, co si Apple vymyslí pro své operační systémy – ať už nové, nebo staré – bude dle mého to, co mu pro ně vymyslí okolí. Narážím konkrétně na požadavky Evropské unie ohledně možnosti stahovat aplikace i mimo App Store. Kvůli tomu se tak na začátku roku očekává zavedení podpory obchodů s aplikacemi třetích stran, což může být zcela zásadní pro budoucí vývoj systému, jelikož na něj rázem půjde dostat daleko více věcí. Možná nás tedy čeká jak aplikační, tak herní revoluce a na iPhonech si konečně zahrajeme pořádné AAA hry, stejně jako na nich spustíme aplikace, které na ně doposud vývojáři nechtěli dostat jen kvůli tomu, že by z jejich prodejů museli odvádět Applu dvanáctek.

Fotogalerie #2 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.49 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.31 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.33 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.55 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.40 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.26 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.06 Vstoupit do galerie

Amaya

V roce 2024 má Apple tradičně představit své nové operační systémy pro počítače, tablety, chytré hodinky a pro smartphony. Já sama se asi nejvíce těším na iOS 18, potažmo iPadOS 18 – obzvlášť pokud se naplní předpovědi, podle kterých má jít o jednu z nejzásadnějších aktualizací. Apple by mohl kromě nového vzhledu a nových funkci zavést také významnější podporu umělé inteligence, která by mohla vylepšit jak Siri, tak i řadu nativních aplikací. Co se ostatních operačních systémů týče, mohl by Apple pokračovat spíše v dílčích vylepšeních a ladění detailů. U operačního systému macOS nepředpokládám žádné revoluční změny ani novinky, doufám nicméně v další vylepšení stávajících funkcí.

Fotogalerie #3 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.11.58 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.11.47 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.11.40 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.11.19 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.11.10 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.58 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.40 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.32 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.24 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.14 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.10.01 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.09.51 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.09.37 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.09.29 Snímek obrazovky 2023-12-14 v 10.09.11 Vstoupit do galerie

Adam K.

To nejzajímavější může přijít s tím produktem, který u nás nebude dostupný. O VisionOS toho jistě uslyšíme hodně, protože to bude něco zcela nového a neokoukaného, a Apple to také bude chtít patřičně prodat. Škoda, že si budeme muset nechat zajít chuť. Hned v půli ledna plánuje Samsung vydat svou vrcholnou řadu telefonů Galaxy S24, o které se říká, že se bude jednat o první pravé „AI phony“. Co to přesně znamená, je zatím těžké si představit, je ale evidentní, že jihokorejský výrobce narve do svých telefonů maximum chytré inteligence, kolik se do nich vejde. Může to být zásadní zlom, kdy předběhne i možnosti aktuálních Pixelů 8 a zásadní tlak na Apple. O jeho iOS 18 se už také hovoří v tom smyslu, že má být systém zásadně přepracovaný s ohledem na prvky AI. Tento souboj bude zajímavé sledovat i proto, že mezi představením Samsungu a WWDC24 bude Google pořádat svou událost I/O, na které může oběma rivalům vypálit rybník tím, s čím přijde právě on ve svém Androidu. Právě umělá inteligence bude příští rok trendem a bude zajímavé sledovat, jak ji daní výrobci dokážou využít.

Fotogalerie #4 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.35.42 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.35.24 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.35.07 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.34.54 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.34.33 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.34.18 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.34.03 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.33.47 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.33.20 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.33.08 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.33.02 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.32.55 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.32.30 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.32.16 Snímek obrazovky 2023-12-15 v 10.32.07 Vstoupit do galerie

Jan

Ohledně nových operačních systémů budeme moudří, jako obvykle, někdy na přelomu jara a léta po WWDC. Jelikož jsem byl z iOS 17 po stránce novinek docela zklamán, ve velkém budu vyhlížet iOS 18 a těšit se, zda-li něco zajímavého Apple ukáže. Rovněž mě zajímá, jestli Apple „zařízne“ iPhony XR, XS a XS Max, či jim ještě rok softwarového života ponechá. Velké překvapení by bylo, kdyby Apple něco zásadního ukázal u watchOS, neboť značné změny se systém dočkal právě u současné verze. Velmi se spekuluje, že Apple ukáže zcela nový design Apple Watch X. Tedy lze podotýkat, že by nějaká pěkná novinka watchOS rozhodně slušela. Stane se ale tak? Na to si budeme muset počkat.

Adam R.

Softwarově bude sice VisionOS největší novinkou, zároveň je však otázkou, jaké množství lidí bude mít reálnou možnost se s ním seznámit, pročež budou pro uživatele zřejmě zajímavější ty v iOS 18, iPad OS 18 a nové verzi macOS, u nichž lze očekávat pokračující trend vzájemného propojování společně s vylepšeními, která ale nejspíš vysloveně revoluční nebudou, což bude s největší pravděpodobností platit i pro watchOS. Myslím, že Apple bude obecně stran softwaru spíše usilovat o prohloubení snahy o jeho postupné a co možná nejpreciznější vyladění. Zajímavý vývoj by ovšem mohl čekat Logic Pro, neboť již v průběhu tohoto roku přinesl poměrně dost nového, jako například podporu 32bitového nahrávání nebo užitečný Mastering Assistant, navíc jsme se dočkali i verze pro iPadOS, pročež považuji za reálné, že společnost bude nadále rozšiřovat nabídku nástrojů, které jsou tvůrcům k dispozici. Osobně bych rád viděl výraznější posun v tvOS, díky němuž by se rozrostla nabídka aplikací i šíře funkcí Apple TV.