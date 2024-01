Jak mít díky iPhone bílé a hlavně zdravé zuby

Mít dnes bílé zuby je hračka, stačí vám v podstatě koupit si sonický zubní kartáček a k tomu nějakou pastu Crest a za pár měsíců se dostaví výsledek. Bílé však ještě nutně nemusí znamenat zdravé, a právě s tím, aby naše zuby byly nejen bílé, ale i zdravé, se nám snaží pomoci aplikace zubních kartáčků. Upřímně řečeno, pro mě osobně existují jen dva sonické zubní kartáčky, a to Philips Sonicare a Oral-B. Zatímco Philips Sonicare věřte nebo ne používám již přes dvacet let, Oral-B jsem měl jednou jedinkrát, a to na dobu zhruba rok.

Netvrdím, že některý je lepší nebo horší, ale i za cenu toho, že mám zkušenost s Philipsem takovou, že musím každé tři roky kupovat nový, mi vyhovuje víc než Oral-B. Aplikace však u obou značek umí téměř to stejné a pro účel článku budu vycházet z toho, co umí aplikace od Philipsu, kterou mám připojenou k Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige. Základní věcí, se kterou vám aplikace k zubnímu kartáčku pomůže, je hlídání toho, jak si čistíte zuby. Kromě kontroly času a informací o tom, kolikrát denně a jak dlouho si zuby čistíte, se vám zobrazí také to nejdůležitější a to grafika, na které vidíte, jaká místa si čistíte a kdy a kde používáte nadměrný tlak. Obě tyto věci jsou ty nejdůležitější pro zdravé a správně čištění zubů.

Aplikace vám ukáže, kde konkrétně jste vynechali, kterým místům se věnujete jak dlouho a kde máte setrvat při čištění trochu déle. Možná se vám to nyní zdá úsměvné, ale málo kdo si čistí opravdu všechna místa stejně dlouho a nevynechá ani jedno jediné místečko. Samozřejmě vás nikdo nenutí čistit si zuby pouze s aplikací, data se do ní z kartáčku nahrají i po čištění, ovšem minimálně pár dní to zkuste a opravdu mějte při čištění zubů aplikaci zapnutou. Uvidíte tak, jaká místa máte již vyčištěna a která zbývají. Navíc vás časovač provede tím, že vám rozvrhne čištění tak, abyste všem místům věnovali stejnou pozornost. Po pár dnech to zkuste bez dívání na aplikaci a po pár takových čištění se podívejte na výsledky za jednotlivé dny. Snadno a rychle se tak naučíte, jak si správně čistit zuby a věřte mi, že i když se nyní smějete, že to určitě děláte správně, tak jakmile použijete aplikaci spojenou se sonickým kartáčkem, rychle zjistíte, že máte spoustu rezerv k dokonalosti.