Kupujte, než to zakážou: Apple tričko odkazující na slavný vůz Porsche

Pokud jste milovníky retra a Applu, pak jsou dvě následující trička určena právě vám. Společnost Styled By Retro totiž prodává dvojici triček odkazujících na Apple. Zatímco to první odkazuje na legendární LeMans závodní speciál Porsche 935 k3, který sponzorovala společnost Apple Computers, druhý odkazuje na Apple II. Musíme upozornit na fakt, že i když jsme obě trička již objednali, netušíme, v jaké jsou kvalitě a jak je na tom společnost Styled By Retro celkově s kvalitou, protože žádný její produkt nikdo z redakce nemá.

Je však velmi pravděpodobné, že Apple v nejbližších dnech prodej těchto triček, obzvláště pak toho, na kterém je přímo logo Applu zablokuje. Pokud tedy chcete mít něco, co vypadá stylově a navíc to bude již brzo zřejmě raritní kousek, budete to muset risknout bez toho, aniž bychom my nebo vy znali kvalitu samotného potisku a triček jako takových. Nicméně podle popisku, kde výrobce garantuje 100% bavlnu s gramáží 206, se zdá, že by se mohlo jednat o vcelku zajímavé tričko. Obě trička si můžete zakoupit přímo zde.