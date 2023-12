Apple oznámil první letošní Keynote!

Apple dnes celkem nečekaně v poslední den roku rozeslal mezi vybrané média a novináře pozvánku na první Keynote roku 2024. Pozvánka nese název Beyond the screen, tedy volně přeloženo za oponou. Pozvánka se nese v duchu kresleného loga společnosti Apple, okolo kterého prolétávají duchové, ovšem jedná se o duchy s úsměvem a vypadá to, jako by je malovalo nějaké dítě. První Keynote společnosti Apple v tomto roce se bude konat 30. února 2024. a pokud vám na tomto datu něco nesedí, pak věřte, že jste naletěli na Silvestrovský vtípek.