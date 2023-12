Jaký byl hardwarový jablečný rok 2023 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2023 z hlediska hardware. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Roman

Letošní rok pro mě byl výjimečný. Vůbec poprvé jsem měl možnost být přímo v Apple Parku, kam jsem zavítal jako první a v té době jediný člověk z ČR. Zážitek byl neskutečný a popsal jsem jej řadou článků na LsA. Ovšem moment, kdy nám Tim Cook na vlasntí oči ukázal Vision Pro a v Divadle Steva Jobse jsme se na tento nový headset mohli podívat, ten se slovy nedá popsat. Možná právě proto, protože jsem měl možnost být u toho, je pro mě Vision Pro výjimečné zařízení, ve které stejně jako Apple věřím a myslím si, že má budoucnost větší, než si dnes umí kdokoli z nás představit. Zřejmě ne v té podobě, v jaké jej začne Apple již za pár dní prodávat, ale v celém svém ekosystému a typu zařízení jako takovém.

Ostatní produkty letos představené bych zhodnotil celkem jednoduchou větou – nenadchnou, ale ani neurazí. V podstatě nic z toho, co nám Apple ukázal kromě Vision Pro není nic, z čeho bychom si měli sednout na zadek. Zároveň to však není ani nic, co by bylo horší než předchozí generace a tak pokud potřebujete nový iPhone, dostanete nyní za stejnou cenu lepší telefon, než v loňském roce. To stejné platí i u všech ostatních produktů a tato filozofie je podle mě super, protože vždy dostanete o něco lepší věc, která navíc stojí stále stejnou částku.

Jirka

Kdybych měl vybrat jedno jediné slovo, kterým bych hardwarový rok 2023 v podání Applu popsal, pak bych nejspíš sáhl po slově „rozporuplný“. To proto, že ne všechny produkty mi v něm tak úplně dávají smysl, byť bych si popravdě přál, aby tomu bylo jinak. Zářným příkladem je Vision Pro představený na WWDC, u kterého si stále nedokážu tak úplně představit jeho využití a to ani v případě, když si odmyslím jeho cenu. Právě to je přitom dle mého docela zásadní a nejsem si plně jistý, zda přesně na této věci Apple do budoucna nepohoří. Přeci jen, AR/VR headsety jsou tu s námi již dlouho, ale že by se dokázaly nějak výrazněji prosadit, to se říci nedá. A naopak o smartphonech slyšíme v posledních letech poměrně často to, že jsou již svým způsobem za zenitem, avšak stále jsou suverénně nejvyužívanější osobní elektronikou světa. Ale kdo ví, třeba i mě Apple nakonec přesvědčí o tom, že je Vision Pro přesně to, co doma prostě chci mít.

Nechci vás nudit hodnocením každého jednoho produktu, který letos Apple představil, takže vezmu letošní úrodu „tématicky“ letem světem. iPady neurazily, ani nenadchly, protože vůbec nedorazily. AirPods jsou na tom veskrze podobně jako iPady. Pro Macy byl letošek spíš malým krůčkem kupředu, byť procesorově díky M3 zazářily. U Apple Watch sice kvituji nový procesor a vyšší jas displeje, ale mrzí mě, že se točí vlastně jen kolem těchto dvou výraznějších upgradů, takže za mě taktéž vcelku nuda. A co se týče iPhonů, zde se Apple jak u základních modelů, tak u řady Pro docela „pochlapil“. „Patnáctky“ jsou totiž až na 60Hz opravdu super a 15 Pro mě baví díky hmotnosti, foťáku a USB-C.

Amaya

Rok 2023 byl alespoň z mého pohledu u Applu poměrně hardwarově pestrý – pomineme-li tedy iPady. Cupertinská společnost si letos dala záležet především na osvěžení produktové řady svých počítačů, přičemž úspěšně dokončila kompletní přechod na čipy Apple Silicon. Ačkoliv jsem zarytý uživatel MacBooku, letos mě z mého osobního BFU hlediska příjemně potěšil spíše příchod Macu mini s čipem M2. Skvěle vypadají samozřejmě i nové MacBooky s variabilitou výkonu, stejně jako působivý M2 Mac Studio. Přestože už nejsem uživatelem chytrých jablečných hodinek, líbily si mi i letošní aktualizace v podobě Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch Series 9, ačkoliv jsem v skrytu duše doufala ve výraznější revoluci – uvidíme, s čím se Apple vytasí na výročí svých Apple Watch. Ani letošní řada iPhonů mě nezklamala – Apple v tomto směru z mého pohledu odvedl práci, která se od něj standardně očekává, a očividně si dal záležet na fotoaparátech u high-endových modelů. Jablečný hardwarový rok 2023 tedy obecně hodnotím pozitivně, a to včetně drobných novinek, na které jsem ve svém hodnocení málem zapomněla – aktualizovaná Apple Pencil, HomePod 2, nebo třeba aktualizovaná AirPods Pro 2.

Adam K.

Očekávaný – to je asi to, co rok 2023 vystihuje s ohledem na hardwarovou produkci Applu nejvíce. Jistě, máme zde Apple Vision Pro, ale i to se přece čekalo a překvapit mohlo spíše jen to, jakým stylem jej Apple prezentoval. Jeho dopad muže mít vliv totiž spíše až na rok příští. Letos jsme jen viděli, co může dokázat, ne ale to, co skutečně dokáže. Jako se očekával tento prostorový počítač společnosti, očekával se i 15“ MacBook Air, který jistě potěšil všechny zájemce o Mac, kteří nepotřebují modely Pro ale rádi sledují obsah na větší úhlopříčce. Očekával se i příchod M3 čipů a staronového iMacu. To, že jsme se nedočkali žádných iPadů pak překvapit rozhodně nemůže. Tablety aktuálně nepatří mezi „horké zboží“, takže absence i byť jediného nového modelu je jistě pochopitelná. S ohledem na iPhony 15 a 15 Pro jsme se sice dočkali jistého refreše, bylo zde i pár překvapení, ale s ohledem na číslovku se dalo doufat ve víc. Rozhodně ale nezklamaly, což se naopak nedá říci o Apple Watch. I když jsou i iPhony pořád to stejné, jistou invenci přinesly, jenže chytré hodinky společnosti jsou vlastně stejné jako ty loňské, pouze z minimálním vylepšením. I proto ale zase mohou být Apple Watch X, které lze teoreticky vyhlížet příští rok, kýženým upgradem. Rok 2023 tedy revolučním určitě nebyl, rok 2024 ale může být o dost zajímavější.

Jan

Zcela zásadním produktem uplynulého roku je Apple Vision Pro, který do světa Applu přináší něco zcela nového. Jablečná společnost má od tohoto produktu jistě velká očekávání a velmi záleží na tom, aby byl uživateli dobře přijat. Jedná se totiž o produkt, který není prvním svého druhu, a také o produkt, za nějž chce Apple opravdu dost peněz. Stále nás od jeho uvedení na trh v USA dělí přibližně tři měsíce, během nichž má Apple možnost odhalit a vychytat poslední nedostatky. Zároveň mají vývojáři také možnost připravovat své aplikace pro nový VisionOS a všichni doufáme, že jejich zastoupení bude na jablečné náhlavní soupravě co nejkošatější. Velmi zajímavým produktem je pro mě iPhone 15 Pro a Pro Max, a to po stránce výkonu. Dlouhé roky jsem fascinován handheldovými konzolemi. A to v tom smyslu, že mě baví, jaké hry je možné zahrát si na malých a přenosných zařízeních. Apple ukázal iPhone, na němž je možné hrát AAA tituly (byť zastoupení těchto her je velmi malé). Jistě – je u nich osekána grafika, snímkovací frekvence a výdrž baterie také není nejlepší. Apple nicméně ukázal, že je gaming pro něj perspektivní a velmi se těším, co uvidíme v následujících letech. Třetí a poslední produkt, který mě zaujal, jsou Apple Watch Ultra 2, u kterých vážně přemýšlím, že jimi vyměním své současné Series 7. Hodinky oproti předchozí generaci určitě nepřinesly nic zásadního, ovšem nový čip a lepší jas displeje je pro mě, ačkoli se mnou spousta lidí nebude souhlasit, takovou příjemnou evolucí. A nebo jsou mi nové Ultry prostě jen sympatické, chci je a chci sám sebe přesvědčit, abych je konečně objednal.

Adam R.

Dalo by se říci, že letošní rok byl u Applu hardwarově relativně bohatý, ale rozhodně ne překvapivý nebo výrazně průlomový. Pomineme-li Vision Pro, jehož reálný potenciál využití v praxi také není zcela jasný a poměrně značný posun ve vývoji čipů Apple, pak většina představených produktů představovala klasický mezigenerační posun s dílčími vylepšeními. I ta ovšem stačila k tomu, aby si Macy, iPhony i Apple Watch zachovaly dostatečnou atraktivitu. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy jsem v tomto roce sáhl po letech používání iMaců k Macu mini s M2, přičemž toho rozhodně nelituji.

V roce 2023 tak trochu dle očekávání rozruch kolem některých novinek, jako byl třeba HomePod 2, rychle utichl a nové 15″ MacBooky Air nakonec zdaleka nevyvolaly takové nadšení, jak se očekávalo. Téměř v samotném závěru roku pak Apple bez velkých ovací uvedl nový iMac a 14 a 16″ MacBooky Pro s M3. Možná, že jde skutečně o rok, který se zrovna trefil jakéhosi designového mezidobí, každopádně alespoň drobné úpravy vnějšího vzhledu by jistě nebyly na škodu, zvláště pak u produktů typu Apple Watch.