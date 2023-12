Vybíráme nejlepší nová alba na Apple Music za prosinec

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je prosinec již takřka za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Nicki Minaj – Pink Friday 2

Nicki Minaj přišla, viděla a zvítězila, jinak se vydání Pink Friday 2 nedá popsat. Vyhoupnout se uprostřed přeplácaného vánočního trhu hned po vydání na špici žebříčku nejprodávanějších alb v USA, to je velký výkon. Navíc to vůbec není špatná deska, Minaj nesází na jistotu v podobě singlů opřených o virální klipy, ale autorsky i technicky jde dál než na předchozích nahrávkách. Občas tedy forma vítězí nad obsahem, protože si trochu ulítla při hraní s aranžemi, ale i to má na takové nahrávce svůj smysl. Furt lepší než krmit fanoušky tím samým dokola.

Peter Gabriel – I/O

Jedenadvacet let. Tak dlouho fandové Petera Gabriela čekali na další studiovku s novou muzikou. I/O je konečně tady a je to velká událost. Konceptuální deska rozdělená na světlou a temnou stranu, 136 minut hudby, jejíž nahrávání započalo už v roce 1995(!!!) a trvalo sedmadvacet let. Gabriel je perfekcionista, takže tu není žádná vata, on sám i kapela hrají famózně a korunuje to dotažená produkce, kde rozdílný přístup k mixu definuje ono světlo a temnotu. Tohle není jen další řadovka, tohle je hudební zážitek.

Trevor Horn – Echoes: Ancient & Modern

Jméno Trevor Horn u nás není zas tak známo, jeho hudba k nám pronikla hlavně skrze hit jeho skupiny The Buggles Video Killed The Radio Star. Jenže tenhle chlapík je především geniální producent stojící za řadou nahrávek definujících zvuk osmdesátek a výjimečnou pozici v branži si zachoval dodnes. Potvrzuje to i jeho nová deska coverů, kde s hosty jako Tori Amos či Iggy Pop zajímavě předělal slavné písně Nirvany, Depeche Mode nebo Frankie Goes To Hollywood. Takhle mají vypadat předělávky!

Porcupine Tree – Closure / Continuation.Live

Steven Wilson je mnohými uznáván jako jeden z nejlepších skladatelů a kytaristů své generace. Krátce po jeho nové sólovce vydává živák se svou domovskou kapelou Porcupine Tree. Jde o rok starý záznam koncertu v Amsterdamu a jakkoliv jsou živáky často jen ždímačka peněz, kdy je třeba vyplnit mezeru mezi studiovkami, tahle deska patří mezi výjimky zachycující jedinečné okamžiky v historii kapely či hudebníka. Porcupine Tree byli zpátky po víc než desetileté pauze, radost z návratu vibruje na pódiu i v publiku. Navíc jde o nahrávku hutnou, složitou a dokazující, že progresivní rock může mít i v éře hektické digitální konzumace hudby svůj prostor a fanouškovskou základnu.

