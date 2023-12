Vybíráme nejlepší nová alba na Apple Music za listopad

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je listopad již chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Dolly Parton – Rockstar

Výběr listopadových desek asi nejde začít jinak. Album Rockstar je jednou z událostí roku na americké hudební scéně. Legenda country Dolly Parton přezpívala rockové hity a pomáhá jí až absurdní plejáda hostů, Elton John, Miley Cyrus, Paul McCartney a Ringo, Sting, Lizzo, Debbie Harry…Uf, a to jsme zmínili jen zlomek! Rockstar je obří a výpravná deska, což má i odvrácenou stranu mince: dvě a půl hodiny sice dobře, ale pořád stejně zahraných rockových coverů se slije do jedné těžkopádné masy, takže si z ní nakonec do přehrávače nejspíš vyzobete pár skladeb a ke zbytku se vrátíte spíš nárazově.

Album na Apple Music naleznete zde

Vince Clarke – Songs of Silence

Clarke je známý hlavně díky své domovské skupině Erasure, legendě synthpopu. O to víc je třeba ocenit, že sólově se věnuje experimentování místo těžení ze slavného jména. Songs of Silence je komorní smutné album reflektující ztrátu blízkých během covidu. Clarke u každé písně vycházel z jedné noty, kterou nějakým způsobem ukotvil v kompozici a nabaloval na ni zbytek skladby a aranží. Velmi zajímavý přístup a rozhodně nečekaná hitmakerova poloha.

Album na Apple Music naleznete zde

Beirut – Hadsel

Americká indie folkový projekt Beirut přichází s hodně introvertní nahrávkou. Frontman a kapelník Zach Condon odcestoval na norský ostrov Hadsel pročistit si hlavu, místo zkoušení s kapelou cvičil v tamním kostele na varhany a během pobytu na izolovaném místě vytvořil materiál na celou desku. Hadsel je autentickou výpovědí umělce vyrovnávajícího se s minulostí a filozofujícího nad budoucností, o to osobitější album je – nikdo jiný, než Beirut by zkrátka takovou desku nenahráli.

Album na Apple Music naleznete zde

André 3000 – New Blue Sun

Oukej, tohle je velké překvapení. André 3000 se proslavil jako jeden z dvojice Outkast, svého času jednoho z nejúspěšnějších hudebních projektů v americkém šoubyznysu. Posledních cca 15 let se ale stáhl do ústraní a jen si občas někde zahostoval. A teď konečně přichází s první sólovkou, která s jeho předchozí tvorbou nemá překvapivě vůbec nic společného. New Blue Sun je spirituální new age album, kde André 3000 místo rapu hraje na flétnu! Podařilo se mu přijít s hudbou, jakou nejen nikdo nečekal, ale hlavně jaká se dnes skoro nehraje, pokud nepočítáme čajovny a hodně alternativní folkové festivaly. Výtečná proměna popové hvězdy v muzikanta, který si dělá, co chce.

Album na Apple Music naleznete zde

Madness – Theatre of the Absurd Presents C’Est la Vie

Ach, Madness, průkopníci reggae v británii a parta, co žánr dokázala dostat z okrajových londýnských čtvrtí do velkých klubů a hitparád. Škarohlídi budou tvrdit, že na two-tone není co vymýšlet a na první poslech zní Madness někomu pořád stejně, ale chce to jít víc do hloubky. Mají aktuální texty a pracují trochu víc s mainstreamovou melodikou. Nechtějí zkrátka prodávat to samé pořád dokola. Kvalit nahrávek z 80. let novinka sice nedosahuje, to snad ani nejde, ale tu two-tone káru táhnou Madness dál důstojně a bez vrzání v kloubech, což je skvělá zpráva pro každého fanouška žánru.

Album na Apple Music naleznete zde