Vybíráme nejlepší nová alba na Apple Music za říjen

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je říjen již téměř za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Rolling Stones – Hackney Diamonds

Tady není co řešit, Stouni osmnáct let od poslední studiovky (s původní tvorbou, covery nepočítejme) zase přišli, zahráli a zvítězili. Hackney Diamonds je esence všeho, čím je tahle kapela tak výjimečná, a navíc je to zahráno s lehkostí a odzbrojující suverenitou. Na dvou písních bubnuje ještě nebožtík Charlie Watts, což dojímá samo o sobě. V rámci rockové scény je Hackney Diamnods jednoznačně největší a nejdůležitější deska letošního rocku. Stouni ukazují mlaďochům, jak se má hrát rock, a svým současníkům zase názorně předvádí, že i na sklonku kariéry jde dělat silné autorské desky.

Sundara Karma – Better Luck Next Time

Když se na scéně objevila kapela Sundara Karma, působili hodně zvláštně. Banda holobrádků míchajících indie kytarovku z počátku milénia s šedesátkovým psychedelickým rockem, koho to může v současnosti zajímat? Jenže právě tím si získali pozornost publika: prostě byli jiní. Novinka je plná energie a vtáhne posluchače do vrstevnaté hudby, kde nejde všechno postřehnout na první poslech. Frontman Oscar Pollock si neodpustil v textech znovu drásat a občas podrápat, už to však tak nehrotí a texty celkově zjemnil, což je v kombinaci s tou hudbou ku prospěchu věci. Pozoruhodná muzika.

Roger Waters – The Dark Side of the Moon Redux

Deska, nad níž se fanoušci Pink Floyd rozchází stejně jako v názoru na Rogera Waterse. Dark Side of the Moon byla nejúspěšnější deska kapely a zpěvák se ji padesát let po vydání rozhodl znovu nahrát podle svých představ. Já osobně to považuji za zbytečnost, protože oproti originálu záživnost z poslechu klesá tak na desetinu hodnoty. Je ovšem pravda, že Waters to překopal od základů a dost svérázným způsobem, proto je dobré poslech redux verze doporučit, aby si každý posluchač udělal názor sám. Své fanoušky si to jistě najde.

blink-182 – One More Time…

Další zásadní rocková deska v jednom měsíci, po Stounech přišli s novou nahrávkou i blink-182. Jde o první materiál po jedenácti letech nahraný s navrátivším se Tomem DeLongem. Kapela je zkrátka zpátky ve své zlaté sestavě a je to znát od prvního do posledního taktu. Blink-182 hrají ukázkový pop-punk, jako kdyby všem těm pozérům na skejtu ukazovali, jak se to má dělat poctivě a bez přetvářky. Deska uteče jak nic, tolik je tu nápadů a radosti z návratu, že posluchač ani neví jak a už je na konci. A tak si to dá s chutí znova. A znova…

Joe Bonamassa – Blues Deluxe Vol. 2

Dvacet let po vydání Blues Deluxe přináší Joe Bonamassa pokračování. Podle jeho slov si chtěl srovnat, kam se za ty dvě dekády hráčsky posunul, nicméně z desky je slyšet, že si zároveň sestavil další bluesovou bonboniéru. Album je plné coverů, lze je ovšem vnímat jako kytaristovo láskyplné pokynutí svým vzorům, protože skladby jsou přehrané s citem, nápaditostí a Bonamassův rukopis tu funguje spíš jako dozdobení původního obsahu. Samozřejmě, že Bonamassa je pořád na poslech strhující, ale než jako hvězda tu víc působí jako průvodce svým oblíbeným žánrem, což je u coverování velmi sympatický přístup.

