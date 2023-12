Nejlepší hry na Mac, které byste si měli přes svátky zahrát

Hra Tomb Raider je k dostání v rámci herní knihovny Steam. Titul po svém vydání sklidil obrovský úspěch, a hráči jej proto hodnotí velice pozitivně. Pokud tedy hledáte klidnou hru s pohlcujícím příběhem a tento titul jste ještě nehráli, pak by rozhodně neměl chybět ve vaší knihovně. Rozhodně stojí za to. Hra vás bez slevy vyjde na 14,99 €.

Golf With Your Friends

Pokud byste si chtěli zahrát poklidnou hru s vašimi přáteli, pak je odpověď jasná – Golf With Your Friends. Jak již samotný název napovídá, v této hře se vydáte na golfové hřiště, kde budete ovládat přímo golfový míček. Vaším úkolem je dostat jej do jamky na co možná nejméně odpalů. Aby to ale nebylo jen tak, hru můžete hrát online se svými přáteli a soutěžit o to, kdo z vás je nejlepší. Když si navíc v nastavení povolíte kolize a časový limit, zábava se o to ještě zvýší.

Ve hře Golf With Your Friends na vás navíc čeká hned několik parádně navržených map, které se skládají z více než desítky jamek. Nemusíte se tedy obávat, že by vás hraní brzy omrzelo. Osobně mám v této hře nahráno přes 40 hodin herního času a musím zcela upřímně uznat, že se jedná o jeden z nejlepších multiplayer titulů pro oddechnutí s přáteli. Hra vás bez slevy vyjde na 14,99 €.

Golf With Your Friends na Steamu