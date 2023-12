Apple „vycvičí“ svou umelou inteligenci na zpravodajských článcích. Bude ho to stát balík!

Rok 2024 má být rokem, kdy Apple naplno vkročí do světa umělé inteligence. Tu sice u svých produktů používá již roky, nicméně vzhledem k boomu, který kolem AI v posledních měsících je zejména díky nejrůznějším chatbotům, generátorům obrázků a tak podobně je jasné, že musí v tomto směru výrazně posílit, aby udržel tempo s konkurencí. V zářnou budoucnost AI totiž věří i takové špičky v oboru jako například Microsoft, Google či Amazon, které kdyby Applu na poli umělé inteligence (ještě více) utekly, mohlo by to pro něj do budoucna znamenat katastrofu. Jak se však nyní zdá, kalifornský gigant má plán, jak jí odvrátit.

Americký portál The New York Times před pár hodinami informoval, že hned čtyři jeho na sobě nezávislé zdroje přišly s tvrzením, že Apple zahájil jednání s předními zpravodajskými vydavatelstvími ohledně přístupu do jejich archívů článků. Ty chce využít právě k trénování své umělé inteligence, která by se díky nim měla naučit „chápat“ text, což jí umožní s ním dále pracovat. Ve výsledku se tedy jedná o naprostý základ jejího fungování, na kterém tedy bude následně vystavěno naprosto vše ostatní. A cena tohoto tréninku? Lidových 50 milionů dolarů a to navíc podle všeho každému jednomu vydavatelství, za které Apple vyžaduje několikaletý přístup do jejich archívů. Je tedy jasné, že na AI chce Apple do budoucna vsázet čím dál tím víc.