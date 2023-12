Bezpečnostní experty děsí nová aplikace Applu! V iPhonu ji máte po aktualizaci všichni

iPhone je sice považován za jeden z nejbezpečnějších smartphonů, ke kterým se může běžný smrtelník dostat, ne vše však u něj vnímají bezpečnostní experti jako zcela dokonalé. Skvělým příkladem jsou i nynější obavy řady z nich ohledně aplikace Deník, která se na iPhony nainstalovala automaticky po aktualizaci na iOS 17.2. Má totiž dle nich celou řadu potenciálních záporů.

Jeden z bezpečnostních expertů poukazuje například na to, že je poměrně neprůkazné, jak Deník nakládá s vašimi informacemi ve vztahu s ostatními uživateli. Aplikace je totiž schopná vám navrhovat témata, o kterých máte psát, a to i na základě blízké přítomnosti lidí kolem vás, primárně tedy přátel, rodiny a celkově lidí, které máte v kontaktech. Apple sice tvrdí, že tyto informace jsou používány jen pro zlepšení návrhů Deníku a stanovení priorit pro témata s tím, že veškeré podobné informace jsou uloženy v zařízení a nejsou sdíleny (s Applem), nicméně i tak se ozývají hlasy, že je tohle vysvětlení velmi strohé. Vše lze nicméně vyřešit vypnutím návrhů, byť zase za cenu toho, že bude aplikace o poznání hůře využitelná.

Objevují se však i hlasy hlásající to, že Deník jako takový je ve své podstatě úplný nesmysl, jelikož se právě kvůli návrhům na psaní absolutně vzdaluje původní myšlence papírových deníků – tedy psaní o tom, co člověka zrovna napadne a zaujme. Deník v pojetí Applu si totiž do jisté míry „sám diktuje“, o čem mohou uživatelé psát. „Umělá inteligence a strojové učení vás vyzve k tomu, co máte psát a to na základě kontroly vaší digitální historie na vašem zařízení. Posvátné pouto mezi tužkou, papírem a vaším mozkem už neexistuje, jelikož se zde projevuje další entita. To zcela mění koncept sebereflexe, jelikož vás AI nabádá k tomu, o čem máte přemýšlet,“ tvrdí například bezpečnostní expertka a zároveň odbornice na sociální sítě Kristen Ruby. Poměrně zajímavé je pak to, že jakési ovlivňování člověka pomocí AI, jak to dělá Apple v Deníku, je pak dle ní daleko nebezpečnější než třeba ChatGPT a jeho fungování.

Ať už se vám zdají slova bezpečnostních expertů výše jako paranoia či jim přikládáte určitou váhu, pravdou je, že se evidentně Apple ne každému Deníkem trefil do chuti. O to paradoxnější je to, že si dost možná ani sám při jeho vývoji neuvědomoval, jak jej vlastně budou schopni někteří uživatelé vnímat a jaké konspirace za ním budou hledat. Přeci jen, návrhy v deníku lze do jisté míry přirovnat k našeptávání v internetovém prohlížeči, které však zřejmě nikdo z nás nevnímá jakožto naše ovlivňování.