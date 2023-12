Hlasové nahrávky i detaily o poloze: Co vše o vás Google shromažďuje a jak vše stáhnout?

Možnost stažení dat, spojených s uživatelským účtem u společnosti Google, není žádnou novinkou. V poslední době se ale tato možnost těši velké pozornosti ze strany veřejnosti, protože se v souvislosti se staženými Google daty objevují na sociálních sítích a diskuzních fórech zajímavé zprávy. Podle nich uživatelé ve stažených Google datech nachází například hlasové nahrávky, o jejichž existenci netušili, nebo podrobné záznamy o poloze.

Již před pár lety se na diskuzní platformě Reddit objevila diskuze o tom, jaké zajímavosti jednotliví uživatelé našli ve svých stažených Google datech. Někteří uživatelé uváděli, že se ve stažených souborech objevila například velmi podrobná mapa s údaji o poloze uživatele s přesností na hodinu. V diskuzi se ale objevovala také bizarní svědectví o nahrávkách, jejichž pořízení si dotyční absolutně nevybavovali, nebo fotografie, které již v minulosti mazali.

Část dat pochází ze sekce Moje aktivita, kterou si samozřejmě můžete do velké míry přizpůsobit. Na příslušné stránce si můžete také jednotlivé aktivity vyhledat a v případě potřeby i rovnou smazat.

Jak stáhnout Google data

Pokud byste si chtěli stáhnout Google data, je potřeba navštívit stránku, určenou pro export vašich Google dat. Zde si sestavíte přehled dat, která chcete exportovat – do souhrnu mohou být zařazena například dat z aplikace Home, platformy Blogger, soubory uložené na vašich discích, ale třeba také data sdílená pro účely výzkumu nebo nejrůznější předvolby, spojené se službami od Googlu.

Jakmile budete mít zaškrtnuté položky, které chcete zařadit do výběru, můžete přistoupit k dalšími kroku. V něm můžete zvolit cíl přenosu – zaslání odkazu e-mailem nebo přidání do některého z cloudových úložišť, stejně jako to, zda chcete provést jednorázový export, nebo nastavit pravidelný export každé dva měsíce po dobu jednoho roku. Po zvolení typu souboru a velikosti exportu klikněte na tlačítko Vytvořit export. Jakmile zahájíte vytváření exportu, můžete vše pustit z hlavy – Google už se sám postará o vše potřebné, a vy obdržíte upozornění formou e-mailu, jakmile bude export hotový.

Pokud jste si vyzkoušeli export vašich Google dat, můžete nám dát vědět do komentářů, zda vás něco překvapilo.