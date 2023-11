Nová aplikace Journal z iOS 17.2: Co to je a jak se bude používat

Společnost Apple na letošní WWDC v rámci představování operačního systému iOS 17 představila kromě jiného také novou nativní aplikaci Journal. Journal – chytrý virtuální deník – patří mezi aplikace, které nebyly uvedeny ihned s vydáním plné verze iOS 17. Apple ji vypustil do světa teprve spolu s betaverzí operačního systému iOS 17.2. Jak Journal vypadá a jak s ním zacházet?

Psaní deníků je spojováno s mnoha přínosy pro duševní zdraví, včetně zvládání úzkosti, snižování stresu a pomoci vyrovnat se s depresí. Někteří lidé však mohou mít problém si na psaní deníku vzpomenout nebo nebudou vědět, co psát. Aplikace Journal od společnosti Apple usnadňuje zapsání několika myšlenek, poskytuje vám podněty k psaní a další připomínky toho, co jste za den udělali.

Co je aplikace Journal

Journal je aplikace vyvinutá společností Apple, která umožňuje psát záznamy do deníku a vkládat do nich obrázky, videa a další obsah. Záznamy se ukládají lokálně v iPhonu a můžete si je zálohovat na iCloudu. V době psaní tohoto článku byla aplikace Journal k dispozici v betaverzi operačního systému iOS 17.2 a v české lokalizaci nesla název Deník. Pokud jste již dříve používali deníkové aplikace, víte, že si na iPhonu můžete psát deník a jak užitečné může být mít jej v digitální podobě. Vedle krátkých poznámek nebo dlouhých esejí tak můžete mít k dispozici také fotografie, videa nebo třeba webové odkazy. V případě, že s deníkovými aplikacemi nemáte žádné zkušenosti, se možná aplikaci Deník podaří vás přesvědčit o výhodách tohoto typu aplikací.

Jak v aplikaci Journal provádět záznamy

Přestože je Journal jen další aplikací, do které si můžete psát poznámky podobné deníku, je hluboce integrován do systému iOS. To mimo jiné znamená, že pokud se rozhodnete, můžete si do něj nechat automaticky zahrnout podrobnosti o svém dni. Které to jsou?

Cvičení a pohybová aktivita

Hudba a podcasty přehrávané na iPhonu

Lidé, se kterými jste si psali nebo telefonovali

Fotografie

Místa – jak místa, kde jste dnes byli, tak i místa, která jste si vybrali jinde

Pokud spustíte aplikaci Deník a klepnete na tlačítko +, zobrazí se vám v sekci Doporučení mimo jiné návrhy pro váš nový záznam. Pokud v horní části displeje přepnete z Doporučení na Historii, zobrazí se vám přehled vašich aktivit den po dni. Klepnutím na jednotlivé položky můžete provádět rychlé, stručné záznamy do vašeho deníku.

Fotogalerie Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 1 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 1 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 2 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 2 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 3 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 3 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 4 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 4 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 5 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 5 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 6 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 6 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 7 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 7 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 8 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 8 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 9 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 9 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 10 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 10 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 11 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 11 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 12 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 12 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 13 Jak pouzivat Denik v iOS 17.2 13 Vstoupit do galerie

Pokud byste chtěli k záznamu přidat vaše vlastní postřehy, klepnutím vyberte záznam a poté klepněte na Začít psát. K již navrženému záznamu můžete přidat další obsah, polohu, fotografie, záběr z fotoaparátu nebo třeba hlasový záznam. Klepnutím na ikonku tří teček v kroužku v horní části displeje můžete vybrat, zda k zápisu připojíte datum okamžiku, datum záznamu, nebo vaše vlastní datum. V levém horním rohu najdete ikonku záložky pro přidání záznamu mezi oblíbené. Na hlavní obrazovce aplikace Deník můžete po klepnutí na ikonku s vodorovnými linkami řadit záznamy podle obsahu. Přímo v samotné aplikaci Deník zatím nenajdete žádné možnosti přizpůsobení. Pokud ale na vašem iPhonu spustíte Nastavení -> Deník, můžete zde například deaktivovat návrhy na psaní deníku, změnit jazyk aplikace, aktivovat zamykání Deníku za pomoci Face ID nebo třeba aktivovat upozornění a rozvrh na psaní nových záznamů.