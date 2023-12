Naše záběry z Apple Parku a Infinite Loop, míst do kterých vás musí Apple pozvat

Letos jsem měl možnost zažít něco neuvěřitelného, něco co se jen tak někomu nepoštěstí a zároveň něco, co v srdci skutečného fanouška Apple zůstane již navždy. Jako první člověk z ČR/SR jsem měl možnost podívat se do Apple Parku a také do starého sídla Applu, do legendárního Infinite Loop. Musím říct, že ještě teď se mi rozbuší srdce, když si vzpomenu jaké to bylo být na těchto místech, stát vedle Tima Cooka a dalších osobností Applu a v divadle Steva Jobse se podívat na Vision Pro jako jeden z prvních na světě.

Neopakovatelný zážitek jsem se vám pokusil přinést v řadě článků, na jejichž souhrn se ještě podíváme v následujících dnech, nyní se však máte možnost podívat na záběry z Apple Infinite Loop a Apple Parku. Nechybí v nich Tim Cook, Craig Federighi, interiér Apple Parku včetně legendární kavárny Caffé Macs, divadlo Steva Jobse a detailní pohled na Vision Pro. Samozřejmě nejsem YouTuber a záběry vznikaly pouze pro moji osobní památku, ovšem nic nebrání v tom, aby se na ně skuteční fanoušci Applu mohli podívat a dostali se tak do míst, kam se bez pozvání od Applu nemáte šanci dostat.