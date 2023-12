Jak přejít z Androidu na iPhone

Byli jste doteď majiteli smartphonu s operačním systémem Android, ale už nějakou tu dobu pokukujete po iPhonu a tyto Vánoce jste to konečně rozsekli? Nebo vás někdo telefonem z cupertinské dílny velkoryse obdaroval? Možná tedy stojíte před otázkou, jak reálně přejít z Androidu na iOS? Samozřejmě je v zájmu Applu, aby vám to pokud možno co nejvíce usnadnil a celý proces učinil přehledným a jednoduchým. Společnost tedy pro tyto účely vytvořila šikovný software s příznačným názvem Přechod na iOS, který se o většinu záležitostí postará za vás.

Stačí k tomu váš původní telefon s Androidem, nový iPhone a stabilní připojení Wi-Fi, přičemž by obě zařízení měla být připojena k napájení a ještě je vhodné zjistit, zda původní obsah nepřesahuje kapacitu nového iPhonu.

Jako první byste tedy měli zamířit do obchodu Google Play, kde Přechod na iOS stáhnete a nainstalujete. Využít k tomu můžete odkaz níže nebo jednoduše otevřít obchod s aplikacemi Googlu a do vyhledávání zadat „Přechod na iOS“.

Přechod na iOS Google Play

Nyní se přesuňte k vašemu novému iPhonu a nechte se navigovat pokyny základního nastavení až k momentu, kdy na displeji dospějete k položce Rychlý start, kde zvolíte Nastavit ručně. Následně se před vámi rozevře nabídka zahrnující možnost Obnovit ze zálohy na iCloudu, Obnovit z Macu nebo PC, přenést přímo z iPhonu, Přenést data z Androidu a Nepřenášet aplikace a data. Zde vyberte předposlední, tedy Přenést data z Androidu.

Teď nastává čas k návratu k vašemu původnímu telefonu, kde po spuštění aplikace Přechod na iOS klepněte na Pokračovat a potvrďte, že jste se seznámili se smluvními podmínkami.

V této chvíli zaměřte svou pozornost opět na iPhone, kde narazíte na sdělení přechod z Androidu a v procesu se posunete přes Pokračovat. Následně se před vámi objeví šesti nebo desetimístný kód, který je třeba zadat do zařízení s Androidem, na kterém se nenechte vyvést z míry případným upozorněním, že máte slabé připojení k internetu a klidně pokračujte.

Nový jablečný telefon vytvoří dočasnou Wi-Fi, k níž se bude v rámci procesu chtít připojit původní zařízení se systémem Android, vyčkejte na výzvu a pak ji potvrďte skrze Připojit. Dalším krokem je výběr obsahu, který má být přenesen, kdy samotný transfer započnete klepnutím na Pokračovat.

Zbývá se vyzbrojit mírnou dávkou trpělivosti, neboť proces může trvat relativně dlouho v závislosti na objemu přenášených dat, přičemž byste do průběhu neměli nijak zasahovat. Chod aplikace Přechod na iOS ničím nepřerušujte a oběma telefonům poskytněte napájení. Orientujte se podle informací na iPhonu, nikoli Androidu a vyčkejte na potvrzení dokončení přenosu systémem iOS. Teprve poté klepněte na starém smartphonu na Hotovo a na iPhonu se nechte pokyny na obrazovce provést k dokončení nastavení.

Přestože je nástroj Přechod na iOS poměrně schopný a umí toho mnoho, včetně stažení většiny vámi používaných aplikací Google Play, které se zároveň nacházejí na App Store, některé budete muset doinstalovat ručně nebo se pokusit najít jejich alternativu. Tento způsob přechodu z Androidu k iOS není zcela dokonalý, ušetří vám však spoustu času i mnoho složitého nastavování a dohledávání.