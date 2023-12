Jak se mi líbí iPhone 15 Pro po čtvrt roce používání

Poslední tři měsíce mi dělá den co den společnost iPhone 15 Pro, který nahradil předchozí iPhone 14 Pro a musím říct, že kdybych jej nepotřeboval kvůli LsA a nedostal jsem jej, asi by mi ještě 14 Pro bez problémů sloužil. Ostatně, letos bylo těch argumentů pro pořízení nového telefonu výrazně méně, než v předchozích letech. Po čtvrt roce musím říct, že v podstatě jediné, co aktivně využívám nebo v čem vidím rozdíl oproti iPhone 14 Pro, je pro mě akční tlačítko a hmotnost. Tím, že moje žena má 14 Pro, kdykoli, kdy mám její telefon v ruce, nechce se mi ani věřit tomu, jak je oproti 15 Pro těžký.

I když se papírově hmotnost liší jen o pár desítek gramů, ve skutečnosti vám po používání iPhone 15 Pro připadá jeho předchůdce opravdu hodně těžký. Přitom když poprvé chytíte iPhone 15 Pro, tak až tak významný rozdíl v hmotnosti necítíte. Hmotnost je tedy jednoznačně tím největším rozdílem, který vnímám den co den používání iPhone 15 Pro. Druhou a v podstatě jedinou novinkou, kterou oceňuju, je akční tlačítko. Mám na něm nastavenou svítilnu, kterou používám den co den a rychlost aktivace a možnost nahmatat tlačítko i v naprosté tmě je za mě rozhodně jednou z věcí, která najde uplatnění snad u každého uživatele. Neměl jsem zatím důvod měnit funkci nastavenou na akční tlačítko, protože svítilna je tím, co používám nejčastěji a nyní ji používám pouze tím, že zmáčknu tlačítko, což je super.

Ostatní věci jako je rychlejší a v podstatě první 3nm procesor na světě jsem využil jednou jedinkrát při testování Resident Evil, což není zrovna můj šálek kávy. U ničeho ostatního jsem neměl možnost pozorovat ani nejmenší rozdíl v rychlosti oproti iPhone 14 Pro, snad jen při načítání některých her, ovšem rozdíl je nepatrný. Stejně tak, i když mě to překvapuje, tak nefotím do 48 MPx rozlišení a vždy, když chci něco vyfotit, zapomenu jej přepnout. Ovšem 24 MPx, který standardně iPhone 15 Pro využívá, je dostatečný na to, abyste s fotkou mohli dále pracovat nebo si ji dali vytisknout. Co se mi ještě líbí a co oceňuji, je USB-C, protože nyní mi stačí jeden kabel, na který napojím vždy něco jiného a mohu nabíjet vše, co mám doma, aniž bych používal Lightning. Bohužel s výjimkou AirPods Max a Magic Mouse s Magic Keyboard.

Po třech měsících používání bych řekl, že pokud potřebujete nový iPhone, pak dostanete opět něco víc než v loňském roce. Pokud však nepotřebujete nový telefon a máte rok nebo dva starý model, není sebemenší důvod k tomu, abyste šli a koupili iPhone 15 Pro.