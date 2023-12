Herní hit Death Stranding to už letos na iPhony nestihne, vývojáři oznámili jeho odložení

Když Apple v září letošního roku při představení iPhonů 15 Pro oznámil, že jejich procesory jsou natolik výkonné, že dokáží spustit hry určené dříve jen pro konzole a počítače, nejednoho fanouška videoher jeho slova doslova nadchla. Nadšení však opadlo poté, co se svět dozvěděl, že AAA her pro iPhony 15 Pro se zatím chystá jen velmi málo, přičemž další opadnutí nadšení přichází nyní poté, co vývojáři oznámili odložení vydání herního hitu Death Stranding: Director’s Cut. Ten měl na iPhony dorazit ještě letos, avšak nestane se tak.

Vývojáři titulu ze studia 505 Games žádné konkrétní detaily ohledně odložení neposkytli a své vyjádření tedy omezili jen na strohé konstatování, že na dokončení titulu potřebují trochu více času. Z termínu vydání na konci letošního roku se pak rázem stal začátek příštího roku, přičemž zda se bavíme o lednu či třeba až březnu můžeme v tuto chvíli jen hádat. Jste-li tedy fanoušky her a vlastníte iPhone 15 Pro, vyzkoušet na něm z AAA titulů můžete zatím maximálně tak Resident Evil: Village a Resident Evil 4, jelikož víc toho na telefony zatím nedorazilo. V plánu je nicméně kromě Death Stranding i vydání Assassin’s Creed: Mirage, ke kterému dojde taktéž někdy v průběhu příštího roku.