Apple v tichosti chystá iOS 17.2.1. Dorazí možná ještě před Vánoci!

Přestože Apple vydal novou verzi iOS ve formě 17.2 teprve minulý týden a ještě tentýž týden začal skrze vývojářské i veřejné beta testování pracovat na jejím nástupci, zdá se, že má v rukávu ještě jeden další update, který na iPhony hodlá vypustit. Řeč je konkrétně o iOS 17.2.1, který testuje stejně jako iOS 17.1.1 alespoň prozatím jen interně. Pokud se pak ptáte na to, jak o něm tedy svět ví, je to díky přístupům z iPhonů s tímto iOS na webové stránky, jejichž analytické nástroje jej „vidí“.

Co přesně iOS 17.2.1 přinese sice v tuto chvíli logicky netušíme, nicméně vzhledem k tomu, že je testován interně a navíc jen krátce po vydání majoritního updatu, je víceméně jasné, že se v něm Apple zaměří primárně na opravy chyb – a to jak těch znepříjemňujících funkčnost systému, tak i bezpečnostních. Po přechodu na iOS 17.2 například někteří jablíčkáři hlásí, že jim při přesouvání aplikací na ploše záhadně mizí aplikace Zprávy a telefon je kvůli tomu třeba zrestartovat. Jiní zase poukazují na to, že stále nebyla vyřešena chyba projevující se pomalou či neustále se odpojující WiFi, stejně jako třeba problémy s ovládáním HomeKitu na dálku. Jak navíc uvádíme výše, vyloučit nelze ani kritické bezpečnostní chyby, které potřebuje Apple co nejdříve „zalátat“.

Právě s ohledem na to, že netušíme, co update řeší, nelze předpovědět ani to, kdy vyjde. Jedno je však jisté – jsou před námi Vánoce a oslavy nového roku, což je období, které je pro vydání updatu nemyslitelné. Pokud tedy aktualizace řeší například závažné bezpečnostní chyby, pak jí Apple velmi pravděpodobně vydá ještě tento týden. Je-li však update zaměřen „jen“ na opravy chyb, Apple jej nemusí vyhodnotit jako prioritní a s jeho vydáním může počkat až na začátek příštího roku i za cenu toho, že se přes svátky budou jablíčkáři potýkat s určitými problémy.