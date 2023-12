Podívejte se, v jak otřesném stavu má svůj iPhone hvězdný fotbalista Thomas Müller

Mysleli jste si, že když jste fotbalistou vydělávajícím miliony korun měsíčně, máte automaticky svůj telefon v perfektním stavu, protože jakmile se vám rozbije, jednoduše si koupíte nový? Chyba lávky! Virální video kolující v posledních hodinách sociálními sítěmi totiž ukazuje, že minimálně hvězda Bayernu Mnichov Thomas Müller si perfektní telefon rozhodně nepotrpí. Ostatně, přesvědčte se sami.

Jak můžete na videu vidět, iPhone Thomase Müllera (jedná se buď o iPhone 12 Pro, 13 Pro či 14 Pro) má minimálně svou zadní stranu totálně zdevastovanou. Nejenže je totiž popraskaná, ale některé její části zcela chybí. Paradoxní je přitom to, že by jej fotbalista zřejmě ještě ani nepotřeboval měnit, kdyby se mu nezačal iPhone zahřívat. Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, kdo má telefon ve stejném stavu jako Thomas Müller, tento článek mu s chutí pošlete třeba se slovy, že si ze stavu svého telefonu nemusí absolutně nic dělat, jelikož i multimilionáři jej mají „rozflákaný“ stejně jako on.