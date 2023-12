iPhony 16 Pro čeká příští rok zásadní vylepšení fotoaparátu

Jste-li fanoušky menších iPhonů Pro, v příštím roce si přijdete na své. Apple totiž na tyto modely dodá jednak pětinásobný optický zoom a navrch výrazně vylepší jejich ultraširokoúhlý objektiv. Díky tomu tak opět nabídnou modely Pro a Pro Max stejně kvalitní fotosoustavy. A že bude o co stát.

Zatímco o pětinásobném teleobjektivu už toho víme spoustu, jelikož jej nabízí i letošní iPhony 15 Pro Max, zvěstí o vylepšení ultraširokoúhlého objektivu zatím příliš mnoho nebylo. To se ale nyní mění díky leakerovi Instant Digital, který působí zejména na čínském Weibu a který se již v minulosti svými informacemi několikrát trefil přímo do černého. Nyní přišel leaker konkrétně s tím, že Apple u ultraširokoúhlého objektivu iPhonů 16 Pro (Max) plánuje nasadit 48MPx snímač a tím tak výrazně zvýšit jejich rozlišení. Zároveň zde nemá chybět podpora focení do ProRAW, takže i snímky pořízené na tento typ objektivu nabídnou možnosti profesionálních úprav. Bohužel, víc toho však o objektivu už neuniklo a my tak můžeme jen doufat, že se u něj zlepší například i světelnost, která je v současnosti zejména při focené v šeru či v noci hlavním neduhem těchto objektivů.