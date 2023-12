AirPods se brzy promění v plnohodnotná sluchadla pro lidi s probléme se sluchem

Zdá se, že plány Applu s jeho sluchátky AirPods jsou daleko větší, než se v posledních letech zdálo. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu s nimi totiž chce kalifornský gigant proniknout kromě audio světa taktéž do zdravotnictví. A to velmi užitečným, ale hlavně zajímavým způsobem.

Zdroje Gurmana pocházející podle všeho přímo z Applu přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že se na konec příštího roku chystá pro sluchátka AirPods velká aktualizace firmwaru, která na ně přinese funkci klasického sluchadla pro osoby s problémy se sluchem. AirPods tedy bude možné využít pro zesílení vnějších zvuků, díky čemuž je tak budou jejich nositelné daleko lépe slyšet a tím pádem budou schopni i lépe interagovat s okolím. V současnosti lze sice něco podobného zajistit skrze funkci Živý poslech, nicméně k té je potřeba připojený iPhone, který funguje de facto jako mikrofon. To se ale nyní změní, jelikož vše si budou zajišťovat samotné AirPods. Poměrně zajímavé je pak to, že americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv dal Applu de facto zelenou k přetvoření AirPods na sluchadla již v roce 2022, když schválil možnost prodeje volně prodejných sluchadlových alternativ právě k tradičním sluchadlům.

Zdraví sluchu na prvním místě

Nebudou to však jen AirPody v roli sluchadel, kterými se Apple pokusí zabodovat ve světě zdraví. Dle Gurmana je totiž ve vývoji i celá řada nejrůznějších sluchových testů, které si bude moci uživatel přes AirPods jednoduše přehrát a podle toho zjistit, jak na tom jeho sluch je. iPhone, ke kterému budou AirPods při testu připojeny, totiž vyhodnotí výsledky stejně jako to dělá třeba při měření EKG a následně jej v případě potřeby nasměruje k lékaři. Zda se této novinky dočkáme spolu s updatem pro aktivaci sluchadel či později nicméně zatím není tak úplně jasné. Co však jasné je, je to, že nás v tomto směru čekají opravdu velké novinky.