Touto maličkostí mě Apple u AirPods Pro 2 skutečně překvapil

AirPods mám od roku 2017, kdy je Apple poprvé představil světu, v uších dnes a denně. Ani ve snu by mě nenapadlo, že mě zrovna AirPods dokáží po všech těch letech něčím překvapit. Celou dobu jsem totiž kromě recenze na AirPods Pro první generace používal pouze klasické AirPods a to všech generací. Jediné, co se ke mě nedostalo za celou dobu, byly AirPods Pro 2. generace s Lightningem. Ke druhé generaci AirPods Pro jsem se tedy dostal až letos a to už ve verzi s USB-C, která se však od verze s Lightningem prakticky ničím neliší. Zato od těch předešlých se liší skutečně pořádně.

Jednou jsem poslouchal podcast na iPhone právě z AirPods Pro 2. generace a chtěl jsem si na iPadu pustit nějaké video jen bez zvuku, abych se na cosi na vteřinu podíval a v tom jsem zažil po 6 letech s AirPods doslova šok. AirPods Pro 2. generace jsou totiž jediná sluchátka od Applu vybavená čipem H2, díky kterému probíhá přepojení z jednoho zařízení na druhé instantně. Jakmile jsem na iPadu klikl na tlačítko play u YouTube, okamžitě jsem slyšel zvuk z iPadu a podcast na iPhone se přestal přehrávat. Objevila se jen malá hláška o tom, že byl zvuk přepojen na iPad. Když jsem na iPhone klik na pokračování podcastu, stalo se okamžitě to stejné – na iPadu se přestalo přehrávat a já okamžitě slyšel podcast z iPhone. Pokud tuto funkci používáte již více než rok od chvíle, kdy Apple představil druhou generaci AirPods Pro, pak si zřejmě ťukáte na čelo, ovšme pro mě to byla skutečná novinka až nyní a musím říct, že za to patří Applu skutečně klobouk dolů, protože to, s jakou rychlostí se automaticky u těchto sluchátek přepínají zdroje zvuku, se nedá nic, co jsme doposud zažil srovnávat.