Apple chystá další obří vylepšení pro teleobjektiv iPhonů!

Pokud vám v posledních letech přišlo, že se Apple u iPhonů jen velmi málo zaměřoval na zlepšování teleobjektivů, nadcházející roky vás v tomto směru velmi potěší. Poté, co letos dostal na iPhone 15 Pro Max teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem, chce v příštím roce totéž provést i u menšího iPhonu 16 Pro, přičemž o rok později bude ve velkých upgradech pokračovat, byť zřejmě opět zprvu jen u řady Pro Max.

S informacemi o plánovaném vylepšení teleobjektivu iPhonu 17 Pro Max přišel před pár hodinami konkrétně velmi přesný analytik Jeff Pu, jehož zdroje se v posledních letech hned několikrát ukázaly jako velmi přesné. Ty tentokrát tvrdí konkrétně to, že pro iPhone 17 Pro Max má Apple v plánu nasadit teleobjektiv se 48MPx rozlišením, díky kterému by tak měly být fotky pořizovány z něj daleko detailnější než je tomu nyní. Zdroje analytika rovněž potvrdily, že v příštím roce bychom se měli dočkat zlepšení rozlišení u ultraširokoúhlého objektivu a to rovněž z nynějších 12MPx na 48MPx. Zdá se tedy, že za dva roky bychom měli mít na iPhonech všechny objektivy schopné fotit do 48MPx, což jejich využitelnost výrazným způsobem zvýší. Přec jen, je to nyní právě nižší rozlišení, které je jedním z hlavních neduhů ultraširokoúhlých objektivů a teleobjektivů iPhonů.