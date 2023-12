Zatímco některé automobilky se od CarPlay odvrací, tato s ním do budoucna 100% počítá

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že automobilový koncern GM, pod který spadá třeba i Chevrolet, odpískal do budoucna podporu Apple CarPlay a Android Auto. Jako důvod pak uvedl to, že nutí řidiče často sahat po telefonu, jelikož jeho spojení s vozem není příliš dobré a tak je leckdy třeba danou věc vyřešit nikoliv přes displej v autě, ale přímo přes telefon. Asi vás proto nepřekvapí, že takto absurdní tvrzení s poměrně rychle vyžádalo v automobilovém průmyslu první reakce.

Slova předních představitelů GM neunikla ani šéfovi Fordu, který se nad nimi podle svých slov v jednom z čerstvých rozhovorů dobře pobavil. Fanouškům vozů Ford pak vzkázal následující: „Zavázali jsme se zachovat Apple CarPlay a Android Auto. Zákazníci Fordu tyto funkce milují, protože jim pomáhají udržet oči na silnici a ruce na volantu. Úzce spolupracujeme se společnostmi Apple a Google, abychom zákazníkům vytvořili velmi kvalitní prostředí.“

Pokud tedy máte auta od Fordu rádi a zároveň jste fanoušky Apple CarPlay, můžete si být jistí tím, že i do budoucna se s touto vychytávkou počítá a ve vozech Ford si jí tedy dosyta užijete, což je rozhodně pozitivní. Přeci jen, vždy je lepší mít k dispozici vícero podobných možností, než být v tomto směru omezen a pak nebýt nakonec spokojen.