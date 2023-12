Netflix přidává skvělou novinku, která vám zpříjemní jeho sledování!

Fanoušci streamovací služby Netflix se před Vánoci dočkali příjemného vylepšení. Netflix totiž přes svůj blog oficiálně oznámil zavedení vylepšeného HDR, které by mělo citelně zpříjemnit kvalitu sledování pořadů. Řeč je konkrétně o dynamicky optimalizovaném HDR.

Tuto novinku lze velmi zjednodušeně popsat jako kompromis mezi datovým tokem a kvalitou přehrávaného obrazu v závislosti na složitosti přehrávané scény. To by jinými slovy mělo znamenat, že u scén, které jsou kvůli velkému rozsahu HDR náročné na přehrání kvůli vyššímu datovému toku se uživatelé už nebudou setkávat například se záseky či výrazně nižší kvalitou HDR než by měla standardně být. Určité snížení zde sice díky dynamicky optimalizovanému HDR proběhnout může, nicméně bude jen do takové míry, do jaké bude třeba kvůli zachování 100% plynulosti přehrávaného obsahu. Uživatelský komfort by se tedy měl zvýšit a to navíc u všech typů předplatného. Tato novinka je totiž zavedena celoplošně.

Není to však jen o jakési perfektní vyváženosti mezi plynulostí a kvalitou HDR. Podle blogového příspěvku Netflixu má tato novinka pozitivní vliv i na spotřebu dat, která je nižší, čímž se Netflix stává lákavějším i pro přehrávání přes mobilní data omezená určitým FUPem. Samozřejmostí je pak minimalizace kolísající kvality nebo nižší počáteční datový tok. Zkrátka a dobře, tato novinka boduje na všech frontách.