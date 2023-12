Epic rozdává přes Vánoce 17 skvělých PC her zdarma! První je Destiny 2

Tradice ve formě rozdávání PC her zdarma přes Vánoce se opakuje. Epic Games Store totiž skrze tiskovou zprávu oznámil, že má tuto oblíbenou akci, v rámci které se lze zdarma dostat k nejrůznějším AAA titulům, připravenou i na letošní rok a to navíc ve větším měřítku než tomu bylo v předešlých letech. Zatímco loni se totiž rozdávalo „jen“ 14 her zdarma, letos si jich Epic nachystal rovnou 17. Podle zákulisních informací by přitom mělo jít o vskutku prvotřídní kousky, což ostatně naznačuje i první zveřejněná hra zdarma, kterou je Destiny 2 v Legacy Edition.

Hry začal Epic rozdávat už nyní, nicméně ty pravé žně odstartují od 20. prosince a budou trvat až do 4. prosince. Pro lepší pochopení vám harmonogram rozdávání her rozepisujeme níže. V tuto chvíli není úplně jasné, jak dlouho bude každá hra ke stažení, avšak pravděpodobné je to, že vzhledem k jejich množství je Epic uvolní vždy jen na 24 hodin, konkrétně od 17:00 prvního dne do 16:59 druhého dne. Výjimkou je první a poslední hra, kdy první hra bude k dispozici až do 20. prosince 16:59, druhá pak až do 10. ledna 16:59:

hra – 13. prosince – Destiny 2: Legacy Edition hra – 20. prosince hra – 21. prosince hra – 22. prosince hra – 23. prosince hra – 24. prosince hra – 25. prosince hra – 26. prosince hra – 27. prosince hra – 28. prosince hra – 29. prosince hra – 30. prosince hra – 31. prosince hra – 1. ledna hra – 2. ledna hra – 3. ledna hra – 4. ledna

Co přesně za hry si Epic pro své fanoušky chystá je v současnosti nejasné, jelikož každou hru se dozvíme až v den startu jejího rozdávání. V kuloárech se ale spekuluje například o jednodenním rozdávání Red Dead Redemption 2 či God of War. A zcela upřímně, příliš překvapivé by to nebylo. Vždyť v minulosti rozdával Epic třeba i GTA 5, o které bylo mezi hráči tak obrovský zájem, že servery Epicu neustále kolabovaly.

Hry zdarma na Epic Games Store naleznete zde