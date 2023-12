Dálniční známka 2024: Jak při jejím nákupu ušetřit

S novým rokem má mnoho z nás spojen i nákup dálniční známky na nadcházejících 12 měsíců. Bohužel, rok 2024 s sebou v tomto směru nese i zdražení ročních známek, které je přitom doslova skokové. Ze současných 1500 Kč totiž cena povyroste na 2300 Kč, přičemž původní návrh dokonce počítal s cenou 3000 Kč. Existuje však jednoduchá finta, jak koupit na následující rok nebo minimálně na jeho značnou část dálniční známku za nynější cenu 1500 Kč. A co víc, svým způsobem ho doporučuje nebo chcete-li radí i samotné ministerstvo dopravy.

Jak koupit dálniční známku 2024 za starou cenu

Celý trik spočívá v koupi dálniční známky pro rok 2024 v ideální chvíli. Zdražení známek je totiž začne platit až od 1. března 2024, přičemž do té doby jí zakoupíte za nynějších 1500 Kč. A pokud by vám pak přestala dálniční známka platit až později, nezoufejte, jelikož i to se dá v klidu vyřešit. Platnost dálniční známky díky elektronickému nákupu lze totiž odložit o jeden měsíc (přesněji 30 dní), což jinými slovy znamená, že pokud roční dálniční známku zakoupíte 29. února a odložíte si její platnost o měsíc, začne platit na konci března 2024 a tím pádem její platnost skončí až k 1. dubnu 2024. Jedná se přitom o zcela legální postup, což potvrdil portálu Echo24 mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský s tím, že cena je rozhodná k datu nákupu známky, nikoliv ke startu její platnosti.

Dálniční známku pro rok 2024 můžete zakoupit zde