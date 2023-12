Apple s vývojem ohebného iPadu nespěchá, místo něj chce dotáhnout k dokonalosti tyto modely

Přestože se v poslední době čím dál tím víc výrobců chlubí ohebnými smartphony, tablety či dokonce laptopy, Apple v tomto směru absolutně nespěchá a na jeho první ohebný produkt tak i nadále čekáme. Zdroje portálu Nikkei navíc nyní přišly s tím, že pro Apple není vývoj ohebných produktů prioritou a tak na něj ani příliš netlačí, ba právě naopak. Přednost totiž nyní dává dokončení iPadů Pro s OLED displeji, které by měly v budoucnu následovat MacBooky Pro s OLED displeji.

Právě OLED vnímá Apple podle zdrojů asijského portálu Nikkei jako zobrazovací budoucnost jeho produktů, kvůli čemuž se na ně aktivně zaměřil. A jelikož chce navíc OLEDy u iPadů a Maců používat intenzivně v dohledné době, vývoj ohebných zařízení měl odsunout na druhou kolej s tím, že si na ně svět ještě může nějakou dobu počkat. Zda je to z jeho strany rozumné či nikoliv ukáže nicméně až čas. Na jednu stranu mu totiž sice může ujet vlak, na druhou stranu však může své ohebné produkty představit do doby, kdy na ně už bude svět zvyklý, tím pádem se jich nebude obávat a tím pádem budou z logiky věci skupovány ve velkém. Ostatně, vzpomeňme na vstup první skládačky od Samsungu do prodeje. Ačkoliv se tehdy jednalo o něco zcela nového a neokoukaného, zprvu se jí prodejně příliš dobře nevedlo a to právě kvůli tomu, že lidé příliš nevěděli, co od ní vlastně očekávat.