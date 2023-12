Apple Music se s příchodem iOS 17.3 dočká příjemného vylepšení

Jste-li uživatelé Apple Music, Apple si pro vás v iOS 17.3 přichystal příjemnou novinku. Vlastně se však spíš než o novinku jedná o slib, který vydáním tohoto systému zřejmě konečně splní. V nedávno vydané 1. betě iOS 17.3 se totiž objevuje upgrade pro Apple Music, který byl oznámen již na WWDC v červnu.

Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o kolaborativních seznamech skladeb Apple Music, které tedy bude možné skládat dohromady s vašimi přáteli, členy rodiny či dalšími lidmi, kteří sdílejí váš hudební vkus a budou mít nasdílený přístup ke kolaborativním seznamám skladeb. Bezesporu se tedy jedná o zajímavou vychytávku, která si zcela určitě najde své uživatele. Apple se nicméně doposud obával toho, že by mohlo být sdílení zneužito ke spamovému posílání pozvánek do playlistu a tak podobně, kvůli čemuž si již několikrát zpřístupnění této novinky rozmyslel. Nyní se ale zdá, že má konečně vše vyřešeno a bude tedy schopen jednu z posledních novinek oznámených pro iOS 17 uvolnit veřejnosti. Škoda jen, že to tak úplně hned nebude. Jelikož je iOS 17.3 v rané fázi beta testování, je jasné, že jeho veřejná verze dorazí odhadem nejdřív za měsíc až měsíc a půl.