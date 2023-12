Tyto 2 novinky iOS 17 jsou oficiálně odloženy až na příští rok

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že ne všechny novinky, které Apple představí na WWDC pro daný systém, se v něm objeví v prvních týdnech či měsících po jeho oficiálním vydání. Přesně to se ostatně děje i letos, jelikož hned dvě novinky iOS 17 dorazí na iPhony až v roce 2024 – tedy možná až čtyři měsíce poté, co daný OS vyšel. O co konkrétně se jedná?

Skoro by se až chtělo říci, že naštěstí o nic zásadního. Na příští rok bylo konkrétně odloženo nasazení sdílených playlistů pro Apple Music, které si budou moci uživatelé tvořit ve skupině, spolu s podporou AirPlay na hotelových televizích LG. První zmiňovaná novinka přitom měla na vydání v iOS 17.2 nakročeno více než dobře, jelikož byla testována v betě iOS 17.2, avšak Apple nakonec zařadil zpátečku a kvůli obavám ze spamu a jiného zneužití se rozhodl vydání přeložit až na rok 2024, aby měl více času na vyřešení všech těchto problémů. Co se pak týká odsunu AirPlay na hotelových LG televizích, zde bohužel netušíme, co přesně za tímto krokem stojí. Apple totiž na svém webu informuje jen o tom, že funkce dorazí v roce 2024. Nicméně vzhledem k tomu, že na jejím zprovoznění spolupracuje s LG, je možné, že se vše zaseklo právě na této spolupráci, respektive jejím tempu.

Černý kůň jménem CarPlay

Nejsou to však jen dvě novinky iOS 17, na které si počkáme do příštího roku. Zařadit lze totiž k nim i spolu s iOS 16 oznámenou novou generaci CarPlay, která vypadá podstatně moderněji, ale hlavně nabízí daleko hlubší integraci do systému vozu než je tomu nyní. Přes CarPlay nové generace by totiž měla jít ovládat například klimatizace, nastavovat sedadla, ale taktéž by měla zobrazovat otáčky či rychlost a tak podobně. Jak to s ní vypadá je ale zatím ve hvězdách, jelikož ani samotný Apple se k celé záležitosti již dlouhou dobu nevyjádřil. Zatímco tak v případě dvou výše zmíněných funkcí iOS 17 se dá očekávat jejich uvolnění hned z kraje příštího roku například v iOS 17.3, u CarPlay visí velký otazník, zda se jej ve formě, kterou Apple sliboval, vůbec někdy dočkáme.