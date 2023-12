Recenze Sudio K2: Dostupná over-ear sluchátka pro nenáročné posluchače

Dnes se podíváme na plně bezdrátová over-ear sluchátka s funkcí ANC, která se prodávají za necelé 2 tisíce korun. Jde o poměrně neobvyklou kombinaci parametrů, neboť tento typ sluchátek s touto výbavou se obvykle pohybuje ve vyšších cenových hladinách. Sudio K2 však primárně cílí na méně náročnou klientelu, která ocení především dostupnou cenu. Pojďme se podívat, jak si této model vedl v testu.

Specifikace

O zvukový projev se u tohoto modelu starají dynamické měniče o velikosti 13 mm disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 114 dB. Sluchátka pohání integrovaná baterie o blíže nespecifikované kapacitě, která však umožňuje až 60 (35se zapnutým HANC) hodin poslechu na jedno nabití. Z hlediska výbavy sluchátka nabídnou funkci Hybrid Active Noise Cancellation, celkem čtveřici mikrofonů a dotykové panely pro ovládání. O konektivitu sluchátek se stará Bluetooth verze 5.3, model dále podporuje kodeky AAC a SBC. Sluchátka Sudio K2 jsou k dispozici ve dvou barevných variantách, a to v černé a bílé.

Provedení

Vzhledem k cenové relaci, ve které se sluchátka prodávají, se nedá očekávat využití dražších materiálů nebo extravagantních designových prvků. Sluchátka jsou tedy celá z plastu kromě náušníků, které jsou koženkové a mají poměrně střídmý až minimalistický design, což však nemusí být na škodu. I přes výše zmíněné působí sluchátka poměrně bytelným dojmem, nikde nic nevrže a v průběhu testování jsem nezaznamenal jediný problém týkající se použitých materiálů a zpracování. Na pravém sluchátku najdeme fyzické konektory (USB-C pro nabíjení a 3,5mm jack pro připojení sluchátek audio kabelem), obě mušle sluchátek pak slouží k ovládání prostřednictvím velkých dotykových ploch, ke kterým se však ještě dostaneme. Byť je celá konstrukce plastová, všechny ergonomické prvky a klouby fungují bez problémů a drží svou nastavenou pozici.

Ovládání

Ovládací prvky na sluchátkách Sudio K2 jsou prakticky jen tři, a to dvě dotykové plochy (na každé mušli jedna) a multifunkční tlačítko umístěné na zadní straně pravé mušle. Dotykové plochy slouží základnímu ovládání přehrávání a jsou pro obě strany totožné. Ovládací schéma je klasické, tedy jedno poklepání je play/pause, dvě posun přehrávání dopředu, tři posun přehrávání dozadu. Podržení po dobu dvou sekund hlasitost zvyšuje, podržení po dobu tří sekund naopak snižuje. Základní ovládací gesta jsou snadná, byť sluchátka mají občas trochu problém zaregistrovat všechny dotyky a občas se mi tak stalo, že provedly jiný úkon, než jsem zamýšlel. Dotyková gesta pracují s drobnou odezvou, na kterou je nutné si zvyknout. Fyzické tlačítko pak slouží k celé řadě ovládacích prvků, jejichž spuštění se liší délkou jeho stisknutí. Pro zapnutí/vypnutí je třeba jej stisknout po dobu čtyř vteřin, za dvě vteřiny dochází k zapnutí a vypnutí funkce HANC, desetisekundový stisk pak sluchátka resetuje.

Ergonomie

Sluchátka jsou velice lehká a v kombinaci s dobře polstrovanými a dostatečně rozměrnými mušlemi také poměrně pohodlná i v případě několikahodinového nošení. Ergonomické prvky sluchátek (tedy možnosti přizpůsobení velikosti) jsou dostatečné, stlačovací síla konstrukce je tak akorát a ze sluchátek tedy nebolí hlava. Díky absenci fyzických tlačítek z hlavních ovládacích prvků nehrozí nechtěné posuny sluchátek při jejich ovládání, což je také velice pozitivní. Z hlediska ergonomie zde není příliš co vytknout.

Zvuk

Vzhledem k ceně sluchátek jim není ani po zvukové stránce příliš co vytknout. V cenové relaci do dvou tisíc korun (zejména v tomto segmentu) je třeba přizpůsobit očekávání, nicméně zvukový projev Sudio K2 rozhodně neurazí. Charakter zvuku je poměrně basový, což by mohlo vyhovovat zamýšlené cílové skupině. To ovšem neznamená, že je celý přednes zastřený hlubokými basy, naopak. Navzdory tomu je celkově poměrně čistý a čitelný, díky konstrukci sluchátek vás navíc dokáže dobře obklopit. Funkce ANC zde není tak efektivní jako u dražších modelů, což je vzhledem k ceně pochopitelné, i tak však dokáže odfiltrovat nepříjemné zvuky z okolí. Absolutní ticho například v MHD však sluchátka zprostředkovat neumí.

Závěr

Sudio K2 jsou zajímavou volbou pro nenáročné uživatele, kteří si nepotrpí na přemíře funkcí a možností individualizace zvuku (například skrze doprovodnou aplikaci), a kteří hledají především levná a slušně hrající bezdrátová sluchátka s over-ear konstrukcí, velice solidní výdrží baterie a jednoduchým provozem. Na ovládací schéma je třeba si chvíli zvykat, stejně tak jako na efektivitu funkce ANC, za necelé dva tisíce korun jde však o solidní nabídku.

Sudio K2 si můžete zakoupit zde