Bill Gates prozradil, co si o sobě myslí ve srovnání s Muskem či Jobsem

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se vlastně vnímá jeden z nejbohatších lidí na světě a zároveň jedna z největších ikon technologického světa všech dob ve formě Billa Gatese? Už nemusíte. Právě na tuto otázku totiž částečně spoluzakladatel Microsoftu odpověděl na jedné z nedávných diskuzí v New Yorku.

Moderátor diskuze se Gatese zeptal konkrétně na to, co se naučil z hlediska vytváření firemní kultury při jeho působení v čele Microsoftu. Na tuto otázku odpověděl Gates to, že lídři technologických gigantů musí dle něj pamatovat na to, jak moc tvrdí vlastně mají být směrem ke svým podřízeným, které vedou ve „své“ inovativní společnosti. „Každý vedoucí je jiný. Elon je drsný, možná až moc. Steve Jobs byl také možná až moc drsný. Myslím si o sobě, že ve srovnání s těmito chlapy jsem velmi milý a hodný,“ řekl Gates se smíchem.

Poté začal vzpomínat na to, jak se s Muskem v poslední době pošťuchoval kvůli celé řadě věcí, jelikož s ním v lecčem nesouhlasí. Jiný názor mají například na lety do vesmíru, klimatické změny či spoustu dalších věcí, přičemž jejich názory se rozchází tak moc, že je lze označit za zcela protipólové. „Jakmile například Elon zjistil, že jsem se zbavil akcií Tesly, byl opravdu velmi nepříjemný. On je ale nepříjemný ke spoustě lidí, takže to nemůžete brát příliš osobně,“ řekl Gates.

Aby však Bill z celého rozhovoru nevyšel vyloženě jako „hodný strýček“, přiznal, že i on má za sebou období, kdy byl dle jeho slov směrem k zaměstnancům „intenzivní“. „Ve svých 20 letech jsem se soustředil jen na Microsoft. Neuznával jsem víkendy a ani prázdniny,“ řekl s tím, že podobný zápal požadoval i po svých zaměstnancích. Jeho dohled nad nimi se dokonce stal natolik legendární, že se začalo v Microsoftu i jeho okolí tradovat. že zná Gates všechny poznávací značky aut svých zaměstnanců a podle toho, jaké vozy na parkovišti vidí, je schopen rozpoznat, kdo je v práci a kdo nikoliv – a tedy i to, kdo je jak moc zapálený pro věc. Tyto povídačky však Gates vyvrátil. „Nebylo to o poznávacích značkách. Měli jsme tedy jen pár stovek zaměstnanců, které jsem znal. Doteď vám můžu říci, kdy kdo přišel a kdy kdo zase odešel,“ ukončil tento blok otázek Gates.