Recenze SWISSTEN Clear Jelly: Líbivé pouzdro za pár korun

Pokud vlastníte iPhone, velmi pravděpodobně na něm máte nějakou formu ochrany. Ruku na srdce, nejedná se zrovna o levné zařízení. Pokud máte smůlu a po pádu na zem vám praskne sklo (a je jedno, zda na přední či zadní straně), máte problém. Oprava je totiž mnohdy velmi nákladná a kolikrát je na místě si lámat hlavu, zda si radši nekoupit nový model. Poškození lze ale pochopitelně předejít, a to krytem. Jelikož jde o příslušenství, které seženete takřka za hubičku, hodí se mít po ruce vždy nějaký ten kryt navíc. Samozřejmě je naleznete i v nabídce společnosti Swissten. Pokud si chcete i v obalu užít design iPhonu, zřejmě budete mít v úmyslu sáhnout po čirém designu. Do rukou se mi dostal obal Clear Jelly. Pojďme se na něj podívat.

Obsah balení a specifikace

Jako vždy vám produkt od Swisstenu dorazí v ikonické červenobílé krabičce, v níž naleznete jen obal zabalený v blistru. Nic víc vlastně netřeba. Jak uvádím výše, jedná se o čirý obal, který je dle mého názoru nejlepší. Clear Jelly od Swisstenu je pouzdro vyrobené ze silikonu s přídavkem plastu, což zajišťuje nejen jeho dlouhou životnost, ale i značnou odolnost. Výrobce deklaruje, že i po několika měsících používání bude SWISSTEN pouzdro Clear Jelly pro iPhone stále vypadat jako nové. Nicméně pokud tohoto chcete docílit, doporučuji nenosit iPhone v jedné kapse společně s klíči.

Pokud jste někdy měli problém s přilepením iPhonu na obal, zde nemusíte mít strach. Clear Jelly má na vnitřní straně speciální nano vrstvu, která tomuto neduhu zabrání. Pokud chcete svůj iPhone chránit co nejvíce, hodí se k obalu samozřejmě přikoupit i ochranné sklo, kterých má Swissten v nabídce skutečně dostatek. Obal padne na iPhone jako ulitý, takže nebude problém s žádnými tlačítky či konektory. Stejně tak do výřezu přesně padne fotoaparát.

Vlastní používání a závěr

Samozřejmě jde o obal, takže na používání není velice co popisovat. Za mě jde o velmi kvalitní příslušenství za 150 korun. Skvěle vypadá, skvěle padne a neklouže. Velké plus vidím ve skutečnosti, že i v tomto obalu můžete iPhone bezdrátově nabíjet. Pokud by vám pak například chyběl MagSafe, má Swissten v nabídce tento obal i s podporou MagSafe. Pokud tedy hledáte obal, za 150 korun těžko seženete lepší.

Pouzdro Swissten Clear Jelly koupíte zde.