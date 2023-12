Trailer GTA 6 vidělo za jeden den víc lidí než trailer GTA 5 za 10 let!

Že je trailer chystaného GTA 6 zřejmě tím nejočekávanějším trailerem na videohru všech dob bylo víceméně jasné už dlouho před jeho vydáním. Ani Rockstar však zřejmě nepočítal s tím, jaké šílenství toto relativně krátké video způsobí a hlavně jak obří bude mít sledovanost. Krátce po vydání totiž začal trailer překonávat různé rekordy a objevovat se i tam, kde byste jej zřejmě ani nečekali. Jen pro zajímavost, na svých sociálních sítích o něm v České republice informovala jak největší televizní stanice Nova, tak i veřejnoprávní Česká televize. A asi z dobrého důvodu – pravděpodobně totiž sledujeme trailer na nejhranější a nejúspěšnější hru dosavadní historie. Důkazem může být třeba to, jak brutálně převálcoval trailer na GTA 6 trailer na svého předchůdce, tedy GTA 5. To přitom drží v současnosti pozici jedné z nejprodávanějších her na světě. Je konkrétně druhé po Minecraftu.

GTA 5 viděl svět poprvé před 12 lety, přičemž už tehdy se o titulu hovořilo jakožto o novodobém fenoménu. Série Grand Theft Auto byla totiž již tehdy extrémně oblíbená zejména díky GTA: Vice City a Andreas. Čtvrtý díl sice zabodoval méně než Rockstar čekal, nicméně od „pětky“ si lidé slibovali velké věci, které hra nakonec i naplnila. O to úsměvnější je, že po 10 letech měl trailer na GTA 5 „pouhých“ 76 milionů přehrání na YouTube, přičemž po 12 letech je to 99 milionů. A GTA 6? To zvládlo za pouhý 1 den 91 milionů přehrání. V době psaní tohoto článku pak na YouTube už svítilo neuvěřitelných 116 milionů přehrání.