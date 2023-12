To jsme od Zuckerberga nečekali. Messenger je nově ve výchozím nastavení bezpečnější

Jestli je nějaká sociální síť doslova spojena se skandály ohledně úniků uživatelských informací a tak podobně, pak je to bezesporu Facebook z impéria Mety Marka Zuckerberga. Jak se však zdá, Meta se chce této nálepky co nejdříve zbavit, v čemž by jí mohla pomoci i novinka, která v těchto dnech ožívá na Messengeru. Ta má totiž pozvednout bezpečnost tohoto komunikátoru na další úroveň.

Řeč je konkrétně o spuštění celoplošného end-to-end šifrování, které bude na Messengeru aktivní již ve výchozím nastavení. To bylo doposud dostupné jen v rámci tajných konverzací, které bylo nutné zaktivovat ručně u každého kontaktu, což byla jednak otrava, ale taktéž do jisté míry poměrně omezující řešení. To proto, že jakmile jste tajnou konverzaci zapnuli, vytvořilo se vám nové vlákno chatu s daným kontaktem, ve kterém však chyběla veškerá předešlá konverzace. Zavedení end-to-end šifrování na celý Messenger by však mělo „přepnout“ i veškeré stávající konverzace do bezpečnější verze s tím, že v nich zůstane k dispozici vše, co v nich dříve proběhlo. Pokud vás pak zajímá, proč je end-to-end šifrování vítanou novinkou, je to jednoduše proto, že nikdo včetně Mety vaše zprávy neuvidí, nebudou-li mu přímo zaslány skrze zabezpečené vlákno chatu. Z hlediska bezpečnosti se tedy rozhodně jedná o skvělý krok kupředu, avšak na druhou stranu je třeba jedním dechem dodat, že jím Meta jen dorovnává WhatsApp či iMessage. Jak navíc má tato společnost ve zvyku, přechod na end-to-end šifrování u chatů bude dlouhodobějšího rázu. Je tedy možné, že na aktivaci novinky budeme čekat i několik týdnů či v horším případě měsíců, než vše dokáže Meta na dálku přes své servery „překlopit“.