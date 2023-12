Ken Block’s Electrikhana TWO: One More Playground je oficiálně venku a je to naposledy

Ještě jednou a tentokrát úplně naposledy, tak by se dal popsat poslední díl Electrikhany s Kenem Blockem. Jeden z nejlepších drifterů světa si užil letošní rok necelé dva dny. Dne 2. 1. 2023 totiž svět obletěla zpráva, že Ken Block zemřel. Nyní na jeho počet lidé z Hoonigan vydali vůbec poslední video, které stihli s Kenem natočit a to druhý a zároveň poslední díl Electrikhany, který navazuje na populární sérii Gymkhana.

Ken Block a jeho tým v něm zamířil do Mexico City s se svojí speciální Audi S1 Hoonitron tam předvedl to nejlepší, co se za ty roky naučil. Thoonigans, Audi a Ken Block v tomto dílu posouvají limity toho, co je možné dokázat s elektromobilem a přitom se projíždí po ikonických místech Mesico City. Pokudj ste milovníci Kena Blocka, pak je to naposledy, co máte možnost vidět zcela nové video, ve kterém předvádí své jedinečné schopnosti.