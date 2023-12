Jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí Netflixu za poslední roky nese ovoce

Populární streamovací platforma Netflix již nějakou dobu postupně omezuje možnost sdílení hesel. Společnost Netflix nejprve začala v několika zemích Latinské Ameriky odstraňovat sdílení hesel a požadovala, aby ti, kteří chtěli sdílet předplatné s lidmi mimo svou přímou domácnost, zaplatili další poplatek.

Omezení sdílení hesel se pak v únoru 2023 rozšířilo do Kanady, na Nový Zéland a do některých evropských zemí a v květnu 2023 přišlo do USA, Velké Británie a dalších zemí. Odstupňované zavádění poskytlo společnosti Netflix čas na vyhodnocení reakce zákazníků. „Bylo dobré na to jít pomalu,“ uvedl jeden ze zástupců Netflixu tento týden.

Netflix nechal sdílení hesel šířit více než deset let, než se rozhodl je potlačit. Změna přišla proto, že v prvním čtvrtletí roku 2022 Netflix poprvé po deseti letech ztratil předplatitele a zaznamenal prudký pokles příjmů. Aby zvýšil příjmy, Netflix sdílení hesel zastavil, zvýšil ceny a spustil také novou úroveň účtů podporovanou reklamou.

Podle společnosti Netflix se odhaduje, že 222 milionů platících domácností sdílelo s dalšími 100 miliony domácností, které za Netflix díky sdílení hesel neplatily. Po omezení sdílení hesel společnost Netflix uvedla, že v zemích, kde bylo sdílení hesel omezeno, zaznamenala silný nárůst předplatitelů. Ve 2. čtvrtletí 2023 přibylo společnosti Netflix šest milionů předplatitelů, z toho více než milion v USA a Kanadě. Příjmy se zvýšily v každém regionu, kde bylo zavedeno placené sdílení, a počet přihlášení nakonec převýšil počet zrušení.

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 získala společnost Netflix 8,8 milionu nových předplatitelů, což je více než 2,4 milionu nových předplatitelů ve 3. čtvrtletí roku 2022, a navíc se příjmy zvýšily o 64 milionů USD. Předplatitelé Netflixu nyní mohou sdílet účty pouze s osobami, které žijí ve stejné domácnosti, přičemž Netflix omezuje přístup na základě IP a dalších lokalizačních údajů. „Účet Netflix je určen ke sdílení lidmi, kteří žijí společně v jedné domácnosti,“ uvádí se na webu Netflixu. „Lidé, kteří nejsou ve vaší domácnosti, budou muset ke sledování Netflixu používat svůj vlastní účet.“ Spolu se zrušením sdílení hesel Netflix v říjnu zvýšil své ceny ve Spojených státech.