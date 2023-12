iOS 17.2 přinese na starší iPhony jednu z nejlepších vychytávek iPhonů 15 (Pro)!

iOS 17.2 toho nakonec na iPhony přinese zřejmě víc, než se zprvu zdálo. Včera vydaná RC beta totiž obsahuje podporu bezdrátového nabíjecího standardu Qi2 pro iPhony 13 (Pro) a 14 (Pro). Doposud byl přitom tento standard podporován jen nejnovějšími iPhony 15 (Pro).

Zpřístupnění Qi2 na starších iPhonech není ve své podstatě vlastně žádným velkým překvapením. Tento standard je totiž velmi zjednodušeně řečeno kopií MagSafe, který využívá Apple již od roku 2020 a iPhonů 12. A právě vytvoření univerzálního a de facto kýmkoli využitelného nabíjecího standardu by tak mělo způsobit u magnetického nabíjení velký rozmach. Zatímco však konkurence jej bude muset teprve do svých zařízení nasadit, Apple je díky MagSafe, ze kterého Qi2 vychází, napřed.

Fotogalerie iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 17 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 19 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 25 Vstoupit do galerie

A co pro starší iPhony podpora Qi2 znamená? Vlastně „jen“ to, že budou kompatibilní s Qi2 nabíječkami, které by se měly na pultech obchodů začít objevovat letos kolem Vánoc. Ty budou taktéž nabízet 15W bezdrátové nabíjen a co je důležité, oproti MagSafe nabíječkám by měly být levnější. To proto, že k využití plné rychlosti (tedy 15W) už nebude muset výrobce získat certifikaci od Applu, ale bude mu stačit standardizovat svůj produkt pro Qi2, což by mělo být levnější. Vše ale v tomto směru samozřejmě ukáže až čas a to, jak se trh bude chovat.