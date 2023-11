Rozmach 15W bezdrátového nabíjení u iPhonů je za dveřmi! Levnější Qi2 nabíječky přichází

Jestli v něčem iPhony pokulhávají za konkurencí, je to rychlost jejich nabíjení. Ta totiž není jak v kabelové, tak i bezdrátové verzi příliš vysoká a co víc, abyste se k rychlému bezdrátovému i kabelovému nabíjeni dostali, je třeba připlatit si za nabíjecí příslušenství. V případě kabelového nabíjení je to alespoň 20W napájecí adaptér, u bezdrátového nabíjení je to zase potřeba sáhnout po certfikovaných MagSafe nabíječkách, které dokáží iPhony 12 a novější nabíjet až 15W, zatímco standardní bezdrátové nabíjení běží jen na 7,5W. Jak se však zdá, rozmach rychlého bezdrátového nabíjení je za dveřmi- tedy minimálně u iPhonů 15 (Pro), které jakožto první smartphony na světě podporují Qi2.

Wireless Power Consortium (WPC), tedy organizace „starající“ se o správu standardů pro bezdrátové nabíjení, dnes oznámila, že již brzy dorazí na trh první Qi2 bezdrátové nabíječky, což je pro jablíčkáře velmi dobrá zpráva. Proč? Jednoduše proto, že Qi2 je velmi zjednodušeně řečeno obecným MagSafe standardem, který mohou u svých smartphonů, ale i příslušenství nasadit výrobci dle svého uvážení. Tento standard funguje na stejném principu jako právě MagSafe v čele s až 15W nabíjením či optimální nabíjení skrze magnetické přichycení nabíječky na telefon přesně na místo s cívkou. A jelikož je tento standard obecný, je levnější než certifikace MagSafe, respektive Made for MagSafe, kterou uděluje přímo Apple. To jinými slovy znamená, že svět v nadcházejících měsících čeká příval nových Qi2 nabíječek, které na iPhonech odemknou plný potenciál bezdrátového nabíjení levněji než je tomu nyní. Jen pro zajímavost, v současnosti je v procesu certifikace podle WPC více než 100 zařízení Qi2, přičemž certifikované MagSafe nabíječky bychom spočítali na prstech jedné, maximálně pak dvou rukou. Doufejme tedy, že cenový rozdíl mezi MagSafe a Qi2 nabíječkami bude co největší.