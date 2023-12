Přepínají se vám zničehonic při psaní na klávesnici iPhonu aplikace? Takto to opravíte

Od vydání první veřejné verze iOS 17 sice brzy uplynou již dobré tři měsíce a tedy bude de facto ve čtvrtině svého životního cyklu, stále se v něm však objevují chyby, které lze Applu jen stěží odpustit. Jednou z těch závažnějších, tedy minimálně podle naštvaných příspěvků na sociálních sítích, je samovolně se spouštějící rozhraní multitaskingu pro přepínání aplikací ve chvíli, kdy uživatel píše na virtuální klávesnici telefonu.

Ačkoliv jablíčkáři hlásí toto chování již od iOS 17.0, který vyšel v září, a to navíc i skrze oficiální feedbackové portály a diskuzní fóra Applu, ten se zatím k opravě nemá a je otázkou, kdy s ní tedy přijde. Kromě toho, kdy bude vše opraveno, visí otazníky taktéž nad tím, co přesně problém způsobuje, jelikož se zdá, že se projevuje vcelku nekonzistentně, kdy například někomu začne multitasking vyskavovat hned a poměrně často, jinému uživateli až po delším psaní na klávesnici a někomu pak vůbec. Zdá se však, že má chyba co do činění s funkcí Dosah. Jakmile je totiž ta vypnutá, multitaskingové rozhraní se samovolně nespouští. A právě to je ve výsledku i doposud jediná rada, jak se s celou záležitostí vypořádat. Pokud vás problém trápí, stačí jít do Nastavení – Zpřístupnění – Dotyk a zde vypnout Dosah. Pokud ani to nepomůže, bohužel víc dělat nelze. – tedy kromě čekání na opravu chyby ze strany Applu.